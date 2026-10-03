Alejandro Baldé, bu sezona Barcelona ile zor bir başlangıç yaşıyor. Sol bek, henüz sadece 12 dakika forma giyebildi ve Hansi Flick'in planlarının açıkça dışında kalırken, oyuncu Katalan kulübünde kalmaya tutunuyor ve önümüzdeki transfer döneminde ayrılmayı düşünmeyi reddediyor.

"Marca" gazetesine göre, Barcelona ve Flick, Baldé'nin sol bek mevkisinde birinci tercih olmayacağı sonucuna vardıktan sonra yaz döneminde oyuncunun ayrılmasına izin verdi. Ancak Haziran 2028'e kadar süren bir sözleşmeyle bağlı olan 22 yaşındaki oyuncu, takımda kalmaya karar verdi.

Baldé, La Liga'da yalnızca tek bir maçta, Camp Nou'da Racing karşısında forma giydi ve 12 dakika boyunca oyuna sonradan dahil oldu. Buna karşın ligdeki diğer altı maçın yanı sıra Şampiyonlar Ligi'ndeki Feyenoord karşılaşmasında da yer almadı; ayrıca Elche'ye karşı oynanan açılış maçında da takım kadrosunda bulunmadı.

Flick, Baldé'nin daha iyi bir seviye sergileyebileceğine ve daha fazla katkı sağlayabileceğine inanıyor, ancak sol bek mevkisindeki rekabette şu an için fiziksel durumlarının daha iyi olduğunu düşündüğü Gerard Martín ve João Cancelo'ya güvenmeyi tercih ediyor.

Mevcut durumuna rağmen Baldé, Barcelona'dan ayrılmayı düşünmüyor. Çünkü sezonun hâlâ uzun olduğuna ve maçların çokluğunun kendisine yeteneklerini kanıtlama ve daha fazla oyun süresi alma fırsatları sunacağına inanıyor; bu da onu takımla sezonu tamamlama kararına bağlı kalmaya yöneltiyor.

Buna karşılık Barcelona, oyuncunun tutumu değişirse ayrılmasına karşı çıkmıyor; özellikle sol bek mevkisinde çok sayıda alternatif bulunduğu için. Kulüp, Baldé'nin değerini yaklaşık 60 milyon euro olarak biçiyor ve bu, mali durumunu iyileştirmesine ve ocak ayında kadrosunu güçlendirmesine yardımcı olabilecek bir meblağ.

Barcelona, yaz döneminde Baldé'nin ayrılığını uygun bir transfer olarak görmüştü, ancak oyuncunun kendisine gelen teklifleri reddetmesi nedeniyle görüşmeler tamamlanamadı. Bu sırada Manchester United, Manchester City, Benfica ve Aston Villa oyuncuyla ilgileniyordu.

Barcelona'nın kış transfer piyasasında güçlü bir şekilde hamle yapmadan önce bazı oyuncularını satması gerekiyor ve Baldé'nin ayrılığı masadaki seçeneklerden biri olabilir. Zira bu, kulübe mali bir gelir sağlayacak ve maaş faturasını düşürecek; yönetim yetkilileri ise onun ayrılışının takımda büyük bir boşluk bırakacağını düşünmüyor.