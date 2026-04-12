Barcelona'nın yıldızı ayrılmaya karar verdi... Suudi Ligi ise gelişmeleri bekliyor

Barcelona'nın önde gelen oyuncularından biri, Alman teknik direktör Hans Flick'in planlarında rolünün belirgin şekilde azalması nedeniyle, bu sezonun sonunda Barça'dan ayrılma konusunda nihai kararını verdi.

İspanyol "Sport" gazetesi, Barcelona'nın orta saha oyuncusu Marc Casado'nun Blaugrana kadrosundaki yerini kaybetmesinin artık açıkça görüldüğünü belirtti. Oyuncu, Barcelona maçlarında sadece birkaç dakika süre alabiliyor ve takımdaki varlığı neredeyse marjinal hale geldi.

Kasado, teknik direktörün sakatlıklar nedeniyle uyguladığı rotasyon politikasına rağmen, takımın son 12 maçından 7'sinde forma giyemedi. Ayrıca, geçen Cumartesi günü Espanyol ile oynanan "derbi" maçında da ilk 11'de yer almadı.

Gavi'nin sakatlıktan dönmesi orta sahadaki rekabeti artırdı. Teknik direktör, kritik maçlarda her zaman ona güvenmeyi tercih ediyor. Bu durum, 22 yaşındaki Casado'nun gerekli gelişimi sağlayacak gerçek bir süre almadan bir yıl daha katlanamayacağı bir durum.

Bu bağlamda, Barcelona oyuncuya sözleşmesini yenileme teklifi sunmadı ve sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona ermesine rağmen, şartlarının iyileştirilmesi olasılığı konusunda daha önce ortaya çıkan ve gelişmeyen söylentilere rağmen, şu anda menajerleriyle masaya oturup görüşme niyeti de bulunmuyor.

Bu faktörler, Katalan orta saha oyuncusunu mevcut sezonun bitiminde "Camp Nou"dan ayrılma kararını kesinleştirmeye itti ve bu düşünülmüş kararı değiştirecek tek şey, mevcut durumundaki köklü ve ani bir dönüş gibi görünüyor ki bu da şu anda çok uzak bir ihtimal.

"Sport" gazetesi, Suudi Arabistan liginin şu ana kadar oyuncu için en olası hedef olduğunu ve buradaki birçok kulübün onu kadrosuna katmak istediğini ortaya koydu.

Herkes Barcelona'nın talep edeceği transfer ücretini merakla bekliyor. Tahminlere göre kulüp 20 milyon euro istiyor. İlgi çekici bir teklif gelmediği için oyuncunun İspanya'da kalması zor görünüyor. Ayrıca



