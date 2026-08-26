Barcelona'nın yıldızı Athletic Bilbao maçında yok, Rodri ise ilk düdüğe hazır

Barcelona'nın yıldızı, İspanya Ligi kapsamında yarın perşembe günü oynanması planlanan Athletic Bilbao karşılaşması öncesinde Barça'nın son antrenmanına katılmadı.

"Mundo Deportivo" gazetesine göre Rodri, bu yaz transfer edilmesinin ardından Blaugrana ile ilk maçını oynamak için büyük bir hazır olma hali sergiledi.

Öte yandan Gavi bugünkü antrenmana katılmadı ve böylece Barça'nın yarınki maç kadrosundan çıkarılacağı kesinleşti.

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Barcelona teknik direktörü Hans Flick, bugün düzenlenen basın toplantısında Gavi'nin iyi olduğunu ve önceki maçın ardından bulunduğu durumdan çok daha iyi olduğunu vurguladı.

Flick şöyle konuştu: "Takıma dönmesi için bir hafta beklememiz gerekiyor."

Kulüp, resmi bir açıklamada Gavi'nin Elche karşılaşması sırasında sağ dizinde bir ezik oluştuğunu duyurmuş; oyuncunun geçirdiği tıbbi tetkiklerin sakatlığın yalnızca bir ezik olduğunu doğruladığını, kısa bir süre içinde (net bir tarih belirtmeden) takımla birlikte yaptığı antrenmanlara dönmesinin beklendiğini açıklamıştı.

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