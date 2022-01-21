Barcelona, Kral Kupası son 16 turunda Athletic Bilbao'ya uzatmalar sonucunda 3-2 mağlup oldu ve kupadan elendi.

Maçın sonucuyla birlikte Barça'yı üzen başka bir durum daha vardı.

61. dakikada oyuna giren Ansu Fati, sakatlık yaşadı ve 96. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Genç futbolcunun sahadan ayrılırken gözyaşı döktüğü görüldü.

Ne söylendi?

Xavi, maçın ardından gazetecilere verdiği demeçte Fati'nin sakatlığı ile ilgili şunları söyledi:

"Yarın sakatlığın boyutunu göreceğiz. Bundan etkilendi, ancak yarın tanıyı göreceğiz."

Xavi, Fati ile birlikte Pedri, Gerard Pique ve Jordi Alba'nın da darbeler aldığını ekledi.

Barcelona, perşembe gecesi Fati'nin sol biseps femoris sakatlığı yaşadığını açıkladı.

Xavi, oyundan çıkarken bir hayli üzgün görünen Fati'ye, soyunma odası tüneline girmeden önce sarıldı.

Maçta ne oldu?

Barcelona, 90+3'te Pedri'nin golüyle skoru 2-2'ye getirip maçı uzatmalara taşımayı başardı.

Ancak Iker Muniain'in 105. dakikada attığı gol, Barça'ya mağlubiyeti getirdi ve Kral Kupası'nda çeyrek finale kalan takım Athletic Bilbao oldu.

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