Bu sezon yalnızca 12 dakika forma giydi, ancak bu süre adını büyüklerin masasına yazdırmaya yetti. Barcelona'da, genç Mısırlı forvetin pek çok kişide olmayan nadir bir özelliğe sahip olduğuna dair tam bir inanç var. Futbol koordinatörü olan ve Barcelona'daki genç yeteneklerin gelişimini yakından takip etmekten sorumlu Bojan Krkic de bunu açıkça dile getirdi.

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Bu yaz Barcelona'nın bir santrfor transfer etmesi hakkında çok şey konuşuldu ve kulüp, asıl hedefinin Julian Alvarez olduğunu hiçbir zaman gizlemedi. Ancak oyuncunun kendisinin Barcelona forması giyme çabalarına rağmen Atletico Madrid'in kararlı tutumu, Barcelona'yı başka seçenekler aramaya zorladı.

Sonunda Hans Flick, Raphinha'yı santrfor olarak deneme gibi harika bir fikir buldu, Gabriel Jesus da takıma katıldı. Ancak atılan önemli bir adım daha vardı: Hamza Abdelkarim'e A takımda temel bir rol vermek.

Mısırlı oyuncu, Alman teknik adamın yönetiminde pek fazla süre bulamıyor. Bu sezon La Liga'da iki maça yayılan toplam 12 dakika oynadı: Rayo Vallecano karşısında 4, Getafe karşısında 8 dakika. Ancak bu, Hamza'nın kulüp içinde büyük takdir görmediği anlamına gelmiyor.

Teknik ekip, onun muazzam potansiyelinden kesinlikle emin ve onu geleceğin büyük forvet projesi olarak görüyor. Bu da az forma şansı bulmasına rağmen adının kulüp koridorlarında sıkça anılmasını sağladı.

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Ayrıca "Sport" gazetesi, kulübün Mısırlı forvetin tutumundan ve alçakgönüllülüğünden son derece memnun olduğunu aktardı. Genç oyuncu bu sezon A takım, B takımı ve gençler takımı arasında gidip gelirken mümkün olan en iyi davranışı sergiliyor.

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Hatta aynı gün Gençlik Ligi'nde forma giydi ve Flick'in kadrosuna dahil edilmek üzere devre arasında oyundan alındı. Aston Villa maçı sırasında yaşanan bu durum, profesyonelliğinin ve tam bağlılığının ne düzeyde olduğunu gözler önüne serdi.

Hamza Abdelkarim, çarşamba günü olan bugün, Bojan Krkic'ten büyük övgü aldı. Bojan, Barcelona Sportif Direktörü Deco ile birlikte Catalunya Ràdio'daki "Tot Costa" programına verdiği röportajda genç forvetten övgüyle söz etti.

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Barcelona'da futbol bölümü koordinatörü olan Bojan'ın görevi genç oyuncularla yakından bağlantılı. Takımdaki umut vadeden genç yetenekler, özellikle de santrfor mevkisi sorulduğunda neden bahsettiğini çok iyi biliyor, çünkü futbol kariyeri boyunca bu mevkide oynadı.

Hızlı sorular bölümünde Bojan Krkic'ten, Barcelona dışından, kendisine göre dünyanın en iyisi olan ve en çok beğendiği 9 numarayı seçmesi istendi. Ancak o, görüşünü farklı bir şekilde ifade etmekte tereddüt etmedi ve Barcelona'nın forvetlerini savundu.

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Bojan, "Dünyanın en iyi forvetleri bizde" dedi. Bu yanıt, kulübün mevcut projesine duyulan büyük güveni yansıtıyordu.

Ardından Hamza Abdelkarim'in adını anarak Mısırlı oyuncuyla ilgili beklentisini dile getirdi: "Dahası, en iyiler arasında yer alacak genç bir oyuncumuz var: Hamza Abdelkarim. Sezon öncesi hazırlık döneminde gol içgüdüsünü gösterdi. Bu nadir bir özellik ve o bizde."

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Bu sözler, sportif yönetimin Mısırlı oyuncuya duyduğu güveni teyit ediyor. Aynı durum teknik ekip için de geçerli. Hans Flick, Raphinha'nın parlaması ve Gabriel Jesus'un aldığı süreleri en iyi şekilde değerlendirmesi nedeniyle ilk 11'de ona yer bulmakta zorlansa da onu her zaman övdü.

"Sport" gazetesine röportaj veren Juliano Belletti, B takımını takviye etmek zorunda kaldığında Hamza'nın sergilediği tutumu övdü ve şunları söyledi: "Bu, takım dinamiklerindeki bu değişimi anlayacak alçakgönüllülükle ilgili bir mesele. A takımdayken bize katılan hiçbir oyuncudan şikâyetçi değilim. Her zaman büyük bir heves oldu ve Hamza'da da bu heves var."