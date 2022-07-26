Polonyalı golcü, geçmişe bir perde çekerken geleceğe umutla bakıyor.

Robert Lewandowski, Barcelona'nın 2020'de Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı aldığı 8-2'lik küçük düşürücü yenilgiyi kimsenin hatırlamadığını iddia etti.

Polonyalı forvet, Barcelona için zorlu geçen Bayern takımının bir parçasıydı ve Barça'yı farklı bir şekilde mağlup ettiler.

Aynı zamanda İspanyol devi, Şampiyonlar Ligi maçında ilk kez beş gol yedi, ancak Lewandowski, yenilginin kesin olarak geçmişte kaldığını söylüyor.

Hafta sonu Real Madrid'i 1-0 yendikleri hazırlık maçında Barça formasıyla ilk maçına çıkan 50 milyon Euro'luk yıldız, şimdi tamamen Camp Nou'daki görevlerine odaklanmış durumda.

Ve geçmişi düşünmek istemiyor, sadece yeni takımına odaklanmak amacında.

Lewandowski, Barça'nın aşağılanması hakkında ne dedi?

Polonyalı golcünün, Şampiyonlar Ligi'nde bir İspanyol takımına karşı büyük bir farkla kazandığı ilk galibiyet değildi.

Borussia Dortmund'daki görevi sırasında, BVB 2012-13 finalinde yer elde etmek için rakiplerini iki ayak üzerinden geçerken o, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid'e karşı dört gol attı.

"Futbol geçmişte yaptıkların değil, şimdi yaptıklarındır. Real Madrid'e karşı attığım dört gol çok uzun zaman önceydi."

Bayern'in iki yıl önce Barça'ya karşı kazandığı unutulmaz zafere de değinen Lewandowski, "Bunu şu anda kimse hatırlamıyor" dedi.

Alman devi, Barcelona'yı adeta ezerek 8-2'lik bir galibiyet almış ve bu maç, o dönemde büyük bir yankı uyandırmıştı.

Lewandowski, Xavi-Guardiola benzerlikleri hakkında ne dedi?

Yıldız golcü, Bayern'deyken Pep Guardiola yönetiminde antrenman yapma ayrıcalığına sahipti ve şu anki Barça teknik direktörü Xavi'nin yöntemlerinin çok benzer olduğunu düşünüyor.

İki menajeri karşılaştırması istendiğinde, "Bu sistemi anlamak benim için kolay, çünkü Pep ile uzun yıllar çalıştım.

"Onlar taktiksel yönlere çok değer veren iki harika koç. Benden ne istediğini anlamak benim için çok kolay" dedi.

Lewandowski, gelecek sezon için şimdiden hedeflerini belirledi ve Şampiyonlar Ligi kupasını Nou Camp'a geri getirmek istiyor.

"İlk andan itibaren kendimi çok iyi hissettim, çok mutluyum. Herkes beni çok iyi karşıladı. Kendimi çok mutlu hissediyorum.

"Buraya şampiyonluklar kazanmak için geldim ve Şampiyonlar Ligi en önemli şampiyonluk olacak, ama adım adım gitmemiz gerekiyor."

Barcelona, ​​Juventus ile sezon öncesi hazırlık maçında salı günü karşı karşıya gelecek.

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