Barcelona'nın yeni transferi Ferran Torres sosyal medya hesabından Sira Martinez ile bir fotoğrafını paylaştı.

Barça ara transfer döneminde İspanyol oyuncuyu Manchester City'den transfer etti ve Ferran Torres'in kariyerinde yeni bir sayfa açıldı.

Ancak oyuncunun hayatındaki tek yeni sayfa bu transfer değildi.

Ferran Torres ne yaptı?

Ferran Torres geçtiğimiz günlerde Sira Martinez ile yeni bir ilişkiye adım attı. Sira Martinez ise hepimiz yakından tanıdığı bir isim olan İspanya Milli Takım teknik direktörü Luis Enrique'nin kızı.

Torres kişisel Instagram hesabından bir paylaşım yaptı ve milli takımdaki patronu Enrique'nin kızıyla fotoğrafını yayınladı.

İspanyol oyuncu geçtiğimiz günlerde Sira Martinez'in binicilikteki başarısını hikayesinde paylaşıp Enrique'nin kızını tebrik etmişti.

Ferran Torres'in yeni takımındaki performansı nasıl?

Barça'ya transferinin ardından, "Bu takımda oynamak benim hayalimdi" diyen Ferran Torres yeni kulübünde şimdiye kadar üç karşılaşmada görev aldı.

İspanyol oyuncu bu mücadelelerde 1 gol, 1 asist kaydederek iki gole direkt katkıda bulundu.

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