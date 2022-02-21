Valencia karşısında yaptığı hat-trick'le Barcelona kariyerine harika bir başlangıç yapan Aubameyang, Dembele'yi takımda kalmaya ikna etmeye çalışıyor.

Barcelona, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Dembele'yle bir türlü anlaşmaya varamamış ve iki taraf arasındaki ilişkiler kopma noktasına gelmişti.

Dembele'nin eşine az rastlanır yeteneklere sahip olduğunu vurgulayan Gabonlu santrafor, takım arkadaşını 'muhteşem bir oyuncu' olarak niteledi.

Ne söyledi?

Mundo Deportivo'ya konuşan Aubameyang, Dembele'yle yeniden buluştuğu için son derece sevinçli.

"Gerçek şu ki; Dembele burada olduğu için çok mutluyum. Geldiğimde ona 'Kalman lazım dostum!' dedim."

"Onunla birlikte oynamak çok özel, çünkü o muhteşem bir oyuncu. Dortmund'da harika bir sezon geçirmiştik. Ousmane top ayağındayken dünyanın en iyilerinden biri ve muazzam bir golcü."

"Kalacak mı bilmiyorum, ama söyleyebileceğim tek şey var; hayatta her şey mümkündür."

Dembele'nin zorlu yılı

Sakatlığı nedeniyle Avrupa Şampiyonası'nı kaçıran Dembele, bu sezon da sürekli tekrarlayan sağlık problemleri nedeniyle çok sayıda maçta Barcelona kadrosunda yer alamadı.

Saha dışında ise uzadıkça uzayan yeni sözleşme görüşmeleri Dembele'yi kulüple karşı karşıya getirdi. Barcelona yönetimi, sözleşme imzalamadığı takdirde Dembele'yi sezon sonuna kadar kadro dışı bırakma tehditinde bulundu.

Ara transfer döneminde takımda kalan Dembele'nin tribüne gönderilmesi seçenekler arasındaydı, fakat Xavi birkaç hafta önce onu yeniden kadroya aldı ve taraftarlardan Dembele'ye tepki göstermemelerini istedi.

Geçen hafta Valencia karşısında ilk 11'de yer alan Dembele, Barcelona'nın 4-1 kazandığı maçta bir asist yaptı.

Şimdi ne olacak?

Dembele istediği kulüple görüşmekte ve ön protokol imzalamakta özgür. Ancak Fransız oyuncu henüz hiçbir takımla anlaşmaya varmadı.

Aubameyang'ın çabaları ümitleri arttırsa da, oklar hala Dembele'nin ayrılığına işaret ediyor.

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