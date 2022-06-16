Futbol tarihinin en iyi sağ beklerinden biri olarak gösterilen Brezilyalı oyuncu Katalan ekibinden ayrıldı.

Barcelona'nın 39 yaşındaki dünyaca ünlü sağ bek oyuncusu Dani Alves 2022 Dünya Kupası'nda forma giyebilmek için düzenli oynayabileceği bir takıma gitme amacıyla Katalan ekibinden ayrıldı. Barcelona'dan yeni sözleşme teklifi almayan efsane isim, yıl sonuna kadar sürecek altı aylık bir kontrat talep etmesine rağmen bu isteği yönetimi tarafında cevapsız kaldı.

Barcelona yönetiminin sağ bek pozisyonunu önümüzdeki günlerde Chelsea'nin kaptanı Cesar Azpilicueta ile güçlendirmesi beklenirken, bu durum Dani Alves'e ihtiyaç duyulmayacağı anlamına geliyor. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Instagram'dan bir açıklama yapan Alves çok sayıda kupa kazandığı Barcelona'ya gönül veren taraftarlara bir kez daha veda etti.

Ne söylendi?

"Kendimi bu kulübe ve renklere adadığım sekiz yılı aşkın süreyi geride bıraktım. Hayattaki her şey gibi yıllar da geçiyor, yollar sapıyor ve hikayeler bir süreliğine de olsa farklı yerlerde yazılıyor. Şimdi olan da tam olarak bu.

"Futbol bana veda etmem için buraya geri dönme fırsatı verdi ama bu bir veda değil. Sahne ışıklarının arkasındaki herkese teşekkür etmek istiyorum. Bana bu kulübe dönme ve o harika formayı tekrar giyme şansı veren herkese teşekkür ediyorum. Bunun beni ne kadar mutlu ettiğini bilmiyorlar.

"Umarım takım arkadaşlarım bu güzel kulübü yeniden zirveye çıkartabilir. Çok güzel bir dönem sona erdi ve şimdi yeni bir dönem başlıyor"

İspanyol futboluna Sevilla ile adım atan Alves, 2016'da Juventus'a transfer olmadan önce Barcelona'da sekiz yıl geçirmişti. PSG ve Sao Paulo formaları da giyen Alves geride bıraktığımız Kasım ayında kısa süreli bir anlaşmayla Barcelona'ya geri dönmüştü. Barcelona'da eski takım arkadaşı Xavi'nin yönetiminde forma giyen Alves'in formu alkış almıştı.

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