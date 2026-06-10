Barcelona'nın yeni sezon hazırlıklarında bir Afrika incisi

Katalan basında yer alan bir habere göre, gelecek sezonun hazırlıklarına Barcelona'da başlayacak olan gelecek vaat eden Afrikalı oyunculardan biri olduğu tahmin ediliyor.

"Sport" gazetesine göre, söz konusu oyuncu, 13 Temmuz'dan itibaren Barselona'daki antrenman kampında Hans Flick'in kadrosunda yer alacak olan genç Malili yıldız İbrahim Diarra.

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Sakatlıkların çok etkilediği bir sezonun ardından, Diarra geçen yaz kaçırdığı fırsatı değerlendirmek istiyor ve Alman teknik direktörün yönetimindeki A takımda kendini kanıtlamayı hedefliyor.

La Masia Akademisi'nin gelecek vaat eden yeteneklerinden biri olan Diara, Mali vatandaşı, 19 yaşında ve sağ kanat pozisyonunda oynuyor.

Barcelona, 13 Temmuz'da kulübün spor kentinde tıbbi muayeneler ve fiziksel testler yaparak yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. Takım, 27 Temmuz'dan 3 Ağustos'a kadar İngiltere'deki St. George's Park'ta bir antrenman kampına katılacak.

Katalan ekibin bu süre zarfında hazırlık maçları oynaması planlanıyor. Bu maçlar arasında 31 Temmuz'da St. Andrews Stadyumu'nda Birmingham City ile oynanacak karşılaşma da bulunuyor.