Barcelona'nın üç yıldızına Ballon d'Or oylama aşamasında değerli hediye

26 Ekim'de Londra'da verilecek olan Ballon d'Or ödülü, geçtiğimiz salı günü "France Football" dergisi ve Avrupa Futbol Federasyonu'nun otuz adaylık listeyi açıklamasının ardından oylama aşamasına girdi.

Jüri, FIFA sıralamasındaki en iyi 100 ülkeden 100 uzman gazeteciden oluşuyor. Oylama için son tarih ise 28 Eylül Pazartesi.

"Mundo Deportivo" gazetesi şunları yazdı: "Dolayısıyla, kalan maçların sonuçları oy verenleri etkileyebilir; ancak takımın İspanya'nın Dünya Kupası zaferiyle taçlanan geçen sezon ortaya koyduğu performans temel ölçüt olmaya devam ediyor."

Bu nedenle dünya şampiyonları Lamine Yamal, Rodri ve Pau Cubarsi, Barcelona ile oynayacakları önümüzdeki üç maçı, Levante (bugün), Racing (16 Eylül Çarşamba) ve Sevilla (19 Eylül Cumartesi) karşılaşmalarını daha fazla oy toplamak için değerlendirebilir.

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Ballon d'Or oylamasının üç ölçütü

Ballon d'Or'u düzenleyenlerin belirlediği ölçütler açık: Birincisi, belirleyici ve etkileyici nitelikteki bireysel performans; ikincisi, kulüp ve milli takımla elde edilen kolektif sonuçlar ve kazanılan kupalar; üçüncüsü ise centilmenlik ve fair play.

UEFA Uluslar Ligi'nde Wembley Stadı'nda 26 Eylül Cumartesi günü oynanacak İngiltere-İspanya maçı, oylamanın kapanmasına yalnızca 48 saat kala, son derece dar bir zaman diliminde gerçekleşecek.