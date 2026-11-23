Barcelona'nın genç savunmacı Ruud Nijstad'ı transfer etme çabası, kış transfer dönemi öncesinde önemli bir engelle karşılaştı. Twente'nin gelecek vadeden stoperi, sezon ortasında Katalonya'ya gitmek istemediğini açıkladı. Nijstad, La Liga'ya ses getirecek bir transfer yapmak yerine Eredivisie'de gelişimini sürdürmeye öncelik veriyor.

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Önceliği Twente'de gelişimini sürdürmek

18 yaşındaki Hollandalı, savunmasını genç yeteneklerle güçlendirmek isteyen Barcelona'nın öncelikli hedeflerinden biri hâline geldi . Ancak Twente'nin Willem II karşısında aldığı son 2-1'lik galibiyetin ardından savunmacı, şimdilik takım değiştirmeyi düşünmediğini açıkça belirtti. Bu maçta 90 dakika sahada kalması, Avrupa'nın en büyük kulüplerinden bazılarının neden onun hızlı gelişimini takip ettiğini bir kez daha gösterdi.

Maçın ardından Nijstad, geleceğiyle ilgili giderek artan transfer söylentilerine ve bu sezonki planlarına değindi. De Telegraaf'a konuşan savunmacı, Sport'un aktardığına göre, “Her hâlükârda FC Twente'de bir yıl daha kalmaya bilinçli olarak karar verdim. Bence hâlâ öğrenecek çok şeyim var ve bunu burada çok iyi yapabilirim” dedi.

Eredivisie'de başarılı olan genç oyuncunun acelesi yok

Gelecek vadeden genç oyuncu, Eredivisie'de oldukça başarılı bir dönem geçiriyor. Takımındaki olumlu ortamın tadını çıkarırken sahadaki performansıyla öne çıkıyor. Kulübü iyi bir konumdayken Nijstad, hızlı gelişiminden ve takımın etkileyici formundan memnun. Hollanda'daki yükselişini sürdürmeyi seçen genç oyuncu, La Liga devine erken bir geçiş yapmak yerine düzenli oynama fırsatına ve galibiyetlerin geldiği bir ortamda bulunmaya öncelik veriyor.

“Çok eğleniyorum, iyi bir takımımız var, iyi oynuyoruz ve kişisel olarak benim için de işler iyi gidiyor” diye ekledi.

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Barcelona'nın ilgisinden haberdar

Kulübünde kalmaya kararlı olsa da Nijstad, İspanya'da kendisiyle ilgili çıkan haberlerin farkında. Hansi Flick'in takımıyla adının anıldığı gazete manşetlerini gördüğünü, artan tanınırlığının bir hatırası olarak bu haberlerin kopyalarını evinde sakladığını açıkladı. Bu ilgiden memnun olsa da henüz fikrini değiştirmediği veya profesyonel görevlerinden uzaklaşmadığı açık.

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Barcelona'daki haberler sorulduğunda savunmacı, “Evet, gördüm. Hatta gazete evimde duruyor. Biri benim için satın alıp bana getirdi. Güzel bir hatıra” dedi. Söylentiler karşısında ayakları yere basan Nijstad, “Orada sizden söz edilmesi güzel ama ben FC Twente'deki performansıma odaklandım” diye ekledi.

Avrupa devleri arasında transfer yarışı

Gencin potansiyelinden etkilenen tek kulüp Barcelona değil. Bayern Münih ve Chelsea gibi devlerin de adı stoperle anılıyor . Şu an yaklaşık 20 milyon avro değer biçilen Nijstad, Avrupa futbolunun en umut vadeden savunmacılarından biri olarak görülüyor. Bu rakam da konumunu yansıtıyor; oyuncunun kalmak istemesi nedeniyle Twente'nin değerli oyuncusunu hemen satma baskısı bulunmuyor.

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Twente'nin bu sezonki hedefleri sorulduğunda Nijstad, her zamanki gibi temkinli konuşarak takımın ortak çabasına odaklandı. “Şampiyonluk adayı olduğumuzu söylemek için henüz çok erken olduğunu düşünüyorum. Bunu dert etmemeliyiz. Kendi performansımıza odaklanmalıyız” dedi.