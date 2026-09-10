Barcelona'nın sportif direktörü Deco, geçtiğimiz yaz transfer döneminin en dikkat çekici transfer hikâyesi olan Julian Alvarez meselesi hakkında ilk kez açıkça konuştu. Katalan kulübü Arjantinli forveti kadrosuna katmaya çalışmış, ancak Atletico Madrid yöneticilerinin sert muhalefetiyle karşılaşmıştı. Bu yöneticiler, oyuncunun Barça dışında herhangi bir kulübe transfer olmasına onay vermeye hazır olduklarını göstermişlerdi.

Deco'nun açıklamaları, Jordi Basté'nin sunduğu "El Món a Rac1" programına verdiği bir röportaj sırasında geldi. Barcelona'nın ilgisi ve Atletico'nun sert tepkisi etrafında aylarca süren tartışmaların ardından, Julian Alvarez'in konuşmanın merkezine oturması kaçınılmazdı.

"Sport" gazetesinin aktardığına göre Deco başlangıçta Katalan kulübünün müzakere tutumunu açıklamakla yetindi: "Elimizde mevcut bilgiler var ve işleri doğru bir şekilde yürüttük. Bir teklif sunduk ve hiçbir yanıt almadık."

Ve şöyle ekledi: "Konu etrafında ortaya atılanların çoğu medya aracılığıyla oldu. Onlarla tam bir saygı çerçevesinde konuştuk ve daha en baştan bize onu satmak istemediklerini söylediler. Aynı konuyu tekrar tekrar gündeme getirmeye devam etmek mümkün değil; mesele gerçek bir durumdan çok medya baskısıyla ilgili ve artık tartışılmasını gerektiren bir şey kalmadı."

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Deco, Barcelona'nın Julian'dan Atletico'dan ayrılma isteğini alenen dile getirmesini isteyip istemediği doğrudan sorulduğunda kesin bir yanıt verdi; "hayır" kelimesiyle cevap verdi.

Deco ayrıca, Atletico Madrid İcra Kurulu Başkanı Miguel Ángel Gil Marín'in 2026-2027 sezonu Şampiyonlar Ligi kuralarının ardından yaptığı açıklamalara değinirken yeni bir tartışma başlatmamaya özen gösterdi; bu açıklamalarda Gil Marín, Barcelona yönetimine ciddi suçlamalar yöneltmiş ve onları hakaret düzeyine varan ifadelerle eleştirmişti.

Deco sözlerine şöyle devam etti: "Gerçeğin dayattığından fazla bir şey söyleyemem; resmi ve doğru bir teklif sunduk. Yalnızca kendi kişisel durumum hakkında konuşabilirim ve (Atletico ile Julian Alvarez arasında) yapılmış olabilecek herhangi bir anlaşmanın ayrıntılarına giremem."

Ve şunları açıkladı: "Oyunculuk deneyimim hakkında konuşabilirim: Porto başkanı Pinto da Costa, Barcelona'ya gitmeme izin vermedi; benden bir yıl kalmamı istedi, karşılığında ertesi yıl istediğim herhangi bir yere transfer olabilecektim. Gerçekten de kaldım ve tek seçeneğim iyi bir performans sergilemek ve ertesi yılı beklemekti."

Ve şunu belirtti: "Bir yıl sonra Chelsea'den bir teklif aldım -daha yüksek bir maddi karşılık içeriyordu- ancak ben Barcelona'ya katılmak istiyordum ve o zaman Pinto da Costa bana gideceğim yeri seçme özgürlüğüne sahip olduğumu söyledi, ben de Barcelona'ya transfer oldum."

Deco, Barcelona'nın teklifinin altı taksitte ödeme içerdiğini yalanlayarak şöyle dedi: "Hayır, 100 milyon euroluk teklifi sunduğumuzda, diğer kulüplerin yaptığı gibi tam olarak üç sezona yayılan bir ödeme öngörüyordu. Hatta bize borçlarını beş sezona yayarak ödeyen kulüpler bile var!" Bunu şaka yollu bir gönderme olarak söyledi.

Bu konuyu netleştirmek için, Atletico'daki mevkidaşı Mateu Alemany ile herhangi bir sorununun olmadığını vurgulayarak şöyle dedi: "Mateu ile hiçbir sorunum yok; onun benimle bir sorunu var mı bilmiyorum, çünkü ona karşı hiçbir kötü davranışta bulunmadım. Barcelona'da birlikte çalıştık. Bu yaz Julian hakkında konuştuk mu? O, Julian ile ilgili sunduğumuz tekliflere yanıt vermedi."

Sözlerine şöyle devam etti: "Gerçek bir santrfor (9 numara) bulma tartışması biraz uzun. Bu rolü iyi oynayan gerçek santrforların sayısı az. Haaland var ve elimizde en iyisi vardı, Robert. Bir de Luis Suárez. Bu tür oyunculara sahip olanlar azdır."

Ve şunu belirtti: "Benim zamanımda Eto'o vardı, ama o gerçek bir santrfor değildi çünkü Raphinha gibi çok hareketliydi. Şimdi gerçek bir santrforu olmayan Paris Saint-Germain var. Gerçek bir santrforun varlığı oyun tarzını belirler ve burada teknik direktörümüzün nasıl oynanacağına dair net bir vizyonu var."

Ve sözlerini şöyle tamamladı: "Geçen yıl Ferran vardı. Ondan önce kanattaydı ve şimdi gerçek santrfora daha yakın, ama gerçek santrforlar bugünün forvetlerinden farklıydı. Bu konuyla çok fazla ilgilenmemeliyiz. Şu an için bir gol kralına ihtiyacımız yok çünkü Raphinha, teknik direktörün vizyonuyla, son derece iyi bir performans sergiliyor. Gabriel Jesus ise takım arkadaşlarıyla uyum sağlamada başarılı ve iyi hareket ediyor, bir de ceza sahasında klasik bir 9 numaraya daha yakın olan Hamza Abdelkarim var."

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