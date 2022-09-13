Barcelona'nın stoperi Jules Kounde: "Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola beni aradı ve beni sevdiğini söyledi"

Barcelona'da kısa sürede kendisini kabul ettiren başarılı stoper, Manchester City ve Guardiola'nın kendisine olan ilgisini açıkladı.

Barcelona'nın yaz transfer döneminde kadrosun kattığı Fransız savunma oyuncusu Jules Kounde, geçtiğimiz yıllarda Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola ile de temas kurduğunu ve Katalan futbol adamının kendisine olan aşkını ifade ettiğini açıkladı. El Pais'e konuşan Kounde, City'nin ilgisine rağmen tercihini Barcelona'dan yana kullandığını söyledi.

Jules Kounde ne söyledi?

"Sevilla'daki ilk sezonumda Guardiola beni aradı. Beni sevdiğini ve onun oyun tarzına uyacağımı düşündüğünü söyledi. Xavi ve Guardiola ile futbol hakkında çok konuştum ve onlarla fikir alışverişinde bulunmak çok hoşuma gidiyor. Onlarla konuşurken ikisinin de beni izlediğini anladım. Yeteneklerimi çok iyi biliyorlardı. Sadece konuşmak için değil birçok şeyi net olarak ortaya koyan konuşmalardı"

Yaz aylarında 60 milyon euro'luk bonservis bedeliyle Barceona'ya transfer olan Kounde'nin adı City'nin yanı sıra Chelsea ile de anılıyordu. Sevilla'da geçirdiği üç yılda kulüp için 133 maça çıkan Kounde, takımıyla 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

Fransa A Milli Takımı ile 11 maça çıkan Kounde, büyük bir sürpriz olmaması halinde son şampiyonun 2022 Dünya Kupası kadrosunda da yer alacak.