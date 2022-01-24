Barcelona altyapısından yetişen ve uzun bir süredir Katalan ekibinin formasını giyen tecrübeli sol bek Jordi Alba, takımının son yılların en kötü dönemini geçirmesi sonrasında bir takım itiraflarda bulundu.

Barcelona'daki ortam nedeniyle uzun yıllar boyunca kendisini dışlanmış hissettiğini belirten Alba, eleştirilere alıştığını belirtti.

Ne söylendi?

Takımının Alaves'i tek golle geçtiği La Liga karşılaşmasının ardından Movistar+'ya verdiği demeçte Camp Nou'da oynamanın beraberinde getirdiği baskıya değinen Alba, eleştirilerin her zaman olacağının altını çizdi:

"Sahada iyi bir performans sergilersem benim hakkımda konuşulmayacağını biliyorum.

"İyi oynamadığımda ise eleştirilerle karşılaşmam normal. İnsanların söyledikleri umurumda değil çünkü hem teknik heyetten hem de takım arkadaşlarımdan saygı görüyorum.

"4-5 yıl önce artık yaşlandığımı ve veteran olduğumu söylüyorlardı ama henüz 28 yaşındaydım. Bu sirkteki eleştirilere artık alıştım"

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Barcelona'nın içinde bulunduğu durum kulüp için sayısız kupa kazanmış oyuncuların bile tepki görmesine neden oluyor.

Kulübün transfer yapmayı zorlayan finansal durum değişmedikçe bu oyunculara güvenmeye devam etmesi gerekiyor çünkü başka bir çıkış yolu görünmüyor.

Alba'nın yanı sıra altyapıdan yetişen diğer isimler Busquets ve Pique de sıklıkla eleştirilerin hedefi oluyor.

2012-2013 sezonundan bu yana Barcelona için oynayan Alba Katalan ekibinde beş lig şampiyonluğu kazanmıştı.

2014-2015 sezonunda takımıyla Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da elde eden 32 yaşındaki oyuncu, söz konusu sezonda Şampiyonlar Ligi'nde Yılın Takımı'nda da kendisine yer bulmuş ve kariyerinin zirvesine çıkmıştı.

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