Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, İspanya Ligi'nin yedinci hafta müsabakaları kapsamında cumartesi akşamı oynanacak Sevilla maçının ilk 11'ini açıkladı. İlk 11'de dikkat çeken birçok değişiklik yer aldı; en önemlisi ise Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in takımla ilk kez forma giymesi oldu.

Livakovic, sakat olan Joan Garcia'nın yerine ilk 11'de yer aldı ve Hırvat kaleci Barcelona formasıyla ilk sınavını Sanchez Pizjuan Stadı'nda verecek.

Savunma hattında Pau Cubarsi, Racing karşısında dinlendirilmesinin ardından ilk 11'e döndü ve Andreas Christensen'in yanında yer aldı. Sol bek mevkiinde ise Joao Cancelo, Xavi Espart'ın yerine forma giyiyor.

Orta sahada Rodri, Pedri ve Fermin Lopez üçlüsü görev alırken, Fermin Lopez ilk 11'e geri döndü.

Hücumda Flick, Lamine Yamal ve Raphinha ikilisini korurken, takıma daha fazla hakimiyet kazandırma isteği doğrultusunda Karim Adeyemi'nin yerine İngiliz Anthony Gordon'u tercih etti.

Barcelona'nın ilk 11'i:

Livakovic; Eric Garcia, Cubarsi, Christensen, Cancelo; Rodri, Pedri, Fermin Lopez; Lamine Yamal, Raphinha, Gordon.