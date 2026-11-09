Barcelona zirveyi elde etti ve Wanda Metropolitano'nun kalbinden üç değerli puanla ayrıldı; ancak en önemli sorunun yanıtını bulamadı: Bu takım gerçekten Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek kapasitede mi?

Atletico Madrid karşısında alınan 2-1'lik galibiyet, milli araya girilmeden önce La Liga'da liderliği ele geçirmek için yeterliydi; fakat aynı zamanda her Katalan taraftarını huzursuz etmeye başlayan bir dosyayı da açtı: Savunma.

Fermin Lopez sayesinde hücumun belirleyici olduğu bir gecede, savunma bir kez daha her şeyi kaybettirmeye ramak kalan zayıf nokta oldu ve Pablo Pinto'nun "Carrusel Canalla" programında ortaya attığı soru tüm İspanya'nın gündemi hâline geldi: "Barcelona'nın bu savunma hattıyla Şampiyonlar Ligi'ni kazanabileceğini düşünüyor musunuz?"

Zirveyi belirleyen maç, sorunu da gözler önüne serdi

La Liga, milli araya girilmeden önce taraftarına gerçekten heyecanlı bir maçla veda etti. Atletico Madrid, liderin belirleneceği kritik bir karşılaşmada Barcelona'yı ağırladı ve kazanan taraf en azından milli takım oyuncuları dönene kadar zirveyi garantileyecekti.

Atletico bu maçta yeniden mücadeleye döndüğünü kanıtlama fırsatı ve iki kulüp arasındaki ilişkileri olumsuz etkileyen Julian Alvarez meselesinin ardından rövanş alma fırsatı görürken, Barcelona ise Paris Saint-Germain ve Real Madrid karşısında aldığı iki yenilginin ardından şüpheleri dağıtmaya ihtiyaç duyuyordu.

Diego Simeone'nin öğrencileri maça mümkün olan en iyi şekilde başladı ve 10. dakikada Giuliano sayesinde bir gol kaydetti. İlk yarı ev sahibi takım açısından iyi geçti; ancak Fermin Lopez devre bitmeden hemen önce skoru eşitledi ve aradan sonra işler tamamen tersine döndü. Barcelona'nın performansı yükseldi ve Endülüslü forvet bir kez daha fileleri sarsarak üç puanı garantiledi.

Büyük bir takıma karşı son derece zorlu koşullarda alınan bir galibiyetti; fakat özellikle savunma açısından performansla ilgili şüpheleri gündeme getirdi. Zira takım bir kez daha çok sayıda gol yedi ve bu bölgede birçok oyuncunun sakatlık nedeniyle yokluğuna rağmen, savunma sorunu çözülmezse takımın geleceği konusunda geniş bir tartışma sürüyor.

Barcelona kış transfer döneminde bir stopere mi ihtiyaç duyuyor?

Bazı savunmacı isimleri gündeme getirildi; ancak mevcut savunmacıların performansının kötü olmadığını düşünerek onları savunan sesler azdı.

İspanyol teknik adam Marcos Lopez şöyle konuştu: "Gerard Martin'in performansı muhteşemdi, açıkçası. Hem stoper hem de bek mevkiinde ustaca oynadı."

Yine de takımda bir şeylerin eksik olduğu hissi sürüyor. İspanyol gazeteci Luis Flaquer de bunu doğrulayarak şu görüşü dile getirdi: "Değer katacak bir oyuncu bulsaydım, kışın bir stoper transfer ederdim." Ancak son yıllarda Barcelona'nın yaşadığı aynı sorun nedeniyle manevra alanı kısıtlı: Mali durum.

Jordi Marti, "Maaş tavanında şu anda kalan alan üç ila dört milyon arasında değişiyor" diye açıkladı; dolayısıyla "uygun bir maaşla bir merkez savunmacı transfer etmek için başka bir oyuncu satmamız gerekecek."

Bu nedenle söz konusu ihtimal, örneğin Hansi Flick'in kendisine kesinlikle güvenmediğini zaten gösterdiği Alejandro Balde'nin satılmasına bağlı olabilir. Dahası Flick, bir orta saha oyuncusu olmasına rağmen Bryan Farinas'ı kadroya katmak yerine onu bek olarak sahaya sürmeyi tercih etti.

Flick'i tehdit eden tuzak

Emekli futbolcu Kiko Narvaez, "Carrusel Deportivo" programında, özellikle Bayern Münih'in hafta ortasında Wanda Metropolitano sahasında sergilediği performansı Flick'in takımının dün pazar günkü performansıyla karşılaştırdığında, Barcelona'nın "sıradan bir takım" gibi göründüğüne dair görüşünü zaten belirtmişti; nitekim Şampiyonlar Ligi bağlamında "iki farklı seviyeden iki takım" gibi görünüyorlardı.

Marti ise anahtarın, "Barcelona'nın rotasını düzeltme, taktiklerini ayarlama ve kupa eli altındayken oyun dakikalarını bugün yaptığı gibi daha iyi yönetme, ayrıca Şampiyonlar Ligi'nin önceki eleme maçlarında yaptığı hataları tekrarlamaktan kaçınma kapasitesinde" yattığını düşünüyor.

Barcelona'nın "topla oynadığı dakikaları savunma yönünde yönetmeyi" ve "gerektiğinde ileri bir savunma hattına güvenmenin risklerini ayarlamayı" bilmesi gerektiğinin altını çizdi; çünkü bunu doğru anda ustalıkla yapmak, "bu küçük fark aslında Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şansını azaltabilir."

Ünlü gazeteci Santi Ovalle ise, tüm oyuncuları tam formda olduğunda -birçok ilk on bir oyuncusunun şu anda sakat olması veya yakın zamanda sakatlıktan dönmüş olması nedeniyle- bazı karşıt seslerin ortaya çıkmasına rağmen Barcelona'nın güçlü bir aday olduğunu ekledi.

Gençlerin savunması yeterli mi?

Miguel Martin Talavera şu yorumu yaptı: "İnsanlar Cubarsi'nin Dünya Kupası şampiyonu ve dünyanın en iyi milli takımında ilk on bir oyuncusu olduğunu unutuyor gibi görünüyor."

Talavera, gençleri savunarak şunları ekledi: "Gerard Martin, Cubarsi ve genç oyunculara yalnızca kötü bir maç oynadığınızda ya da kaybettiğinizde yüklenemezsiniz; bu bana bir sahtekârlık gibi görünüyor. Özellikle de örneğin Cubarsi, geçen sezon ligi kazanan Barcelona takımında ve tüm maçlarda forma giydiği İspanya Milli Takımı'nda tartışmasız bir ilk on bir oyuncusuydu."

Bu nedenle Barcelona yöneticileri, tüm oyuncular hazır olduğunda durumun değişeceğinden ve saygın Şampiyonlar Ligi'ni kazanabileceklerinden oldukça emin görünüyor.