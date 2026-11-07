Atletico Madrid, Riyadh Air Metropolitano Stadyumu'nda Barcelona'yı konuk edecek. Zirve mücadelesinin en öne çıkan başlığı olacağı bu beklenen karşılaşmada galibiyet, Madrid ekibine milli araya puan tablosunun zirvesinde oturmuş bir şekilde girme fırsatı tanıyacak. Ayrıca lig şampiyonluğu yarışındaki gerçek hedefleri konusunda da güçlü bir mesaj verecek.

İspanyol "As" gazetesine göre, bu karşılaşmada ışıklar herkesin önüne geçen tek bir isim üzerinde yoğunlaşıyor: Geçtiğimiz yaz transfer dönemi boyunca geleceği ve Katalan ekibinin formasını giyme isteğiyle ilgili yaşanan her şeyin gölgesinde, Julian Alvarez.

Yeşil sahanın dışındaki geleceğiyle ilgili tüm dosyaların ötesinde, Atletico Madrid'in forveti Barcelona'yı her karşılaştığında takımı için güzel haberlerin kaynağına dönüşüyor. Zira yaz boyunca kendisini transfer etmeye çalışan Katalan kulübü, onun en sevdiği kurbanlarından biri konumunda.

Julian Alvarez, Atletico Madrid ile geçirdiği iki sezon boyunca Barcelona'ya karşı 4 gol kaydetmeyi başarmıştı.

Gelecek maçlar ATM La Liga 15:00 BAR

Arjantinli forvet, aynı sayıda gol attığı Real Madrid ve Rayo Vallecano hariç, Barcelona'nın filelerine attığından daha fazla gol attığı başka bir takım yok.

Ancak Alvarez, bu karşılaştırmada Katalan ekibine karşı yaptığı iki asistle öne geçiyor; Real Madrid'e karşı bir asisti bulunurken, Rayo Vallecano'ya karşı herhangi bir asisti yok.

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Arjantinli forvet, Hansi Flick'in takımı için büyük bir baş ağrısı kaynağı oluşturuyor ve bu durum, Diego Simeone'yi maçı sonuçlandırmak için ona güvenmeye itiyor. Alvarez'in Barcelona'nın filelerine attığı dört gol, ister İspanya Ligi, ister İspanya Kral Kupası, ister UEFA Şampiyonlar Ligi olsun, çeşitli kupalarda geldi. Ayrıca hem Metropolitano Stadyumu'nda hem de Katalan ekibinin kalesinde gol attı.

Arjantinli forvet, Barcelona'ya karşı oynadığı 9 maçta 4 gol kaydetti. Simeone ise geçen sezon Metropolitano Stadyumu'nda oynanan lig maçında, 4 gün sonra iki takımı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya getiren karşılaşmaya hazırlık amacıyla onu dinlendirmeyi tercih etmişti.

Julian Alvarez'in Barcelona'ya karşı oynadığı maçlar ayrıntılı bir incelemeyi hak ediyor. İki takım geçen sezon İspanya Kral Kupası'nda, tam olarak 12 Şubat'ta karşı karşıya gelmişti. Riyadh Air Metropolitano Stadyumu'nun büyük bir taraftar kitlesine ev sahipliği yaptığı o maçta Atletico Madrid, Barcelona'yı 4-0 ezerek geçmeyi başarmış ve bu maç Madrid ekibinin taraftarlarının hâlâ iyi hatırladığı bir karşılaşma olmuştu.

Atletico muhteşem bir ilk yarı oynadı ve bu yarıya Alvarez'in imzasını taşıyan dördüncü gol damga vurdu. Alvarez, Simeone kendisini Alexander Sörloth ile değiştirmeden önce 68 dakika sahada kaldı.

Madrid ekibi yarı finale bir ayağını koymuştu, ancak Barcelona'nın 3-0 kazandığı rövanş maçında büyük bir sıkıntı yaşadı.

Alvarez o maçta ilk 11'de yer aldı ve 69. dakikada yerini Alex Baena'ya bırakarak sahadan ayrıldı.

Yaklaşık iki ay sonra, tam olarak 8 Nisan'da Alvarez, Camp Nou'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında doğrudan serbest vuruştan muhteşem bir gol kaydederek Barcelona'ya karşı yeniden iz bıraktı.

Bu gol, Atletico Madrid'e 1-0'lık üstünlüğü getirdi ve Arjantinli forvet, takımını öne geçirdiği bu golü büyük bir coşkuyla kutladı. Sörloth'un ikinci golü kaydetmesinin ardından bu karşılaşma, Flick'in ekibinin turnuvadan elenmesiyle sona erdi.

Alvarez bu maçı değiştirilmeden tamamladı. Rövanş maçında ise Barcelona 2-1 kazandı, ancak turnuvaya veda etti; Arjantinli forvet bu maçta da doksan dakika sahada kaldı.

Böylece Atletico Madrid, hem Kupa hem de Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya iki güçlü darbe indirdi ve Alvarez, takımıyla birlikte kupa yarışının tam kalbinde güçlü bir şekilde yer aldı.

Ardından Dünya Kupası turnuvası geldi, sonra Alvarez'in ayrılma isteğini dile getirdiği açıklamaları ve en nihayetinde Atletico Madrid'in Barcelona'ya karşı yaptığı şikayet geldi. Böylece mesele geçtiğimiz yaz boyunca uzun bir diziye dönüştü; Madrid kulübü ise tutumunda ısrar etti ve çıkarlarını savunmakta kararlı davrandı.

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Alvarez'in Barcelona'ya karşı attığı goller geçen sezona özgü değildi; zira Arjantinli forvet, Atletico Madrid formasıyla geçirdiği ilk sezon olan 2024-2025 sezonunda da Katalan ekibinin filelerini iki kez havalandırmıştı.

İlki, 25 Şubat 2025 tarihinde, Barcelona ile Atletico Madrid'in İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında 4-4 berabere kaldığı, iki takımın sunmaya alışkın olduğu türden çılgın bir maçta gerçekleşmişti.

"Örümcek", Atletico Madrid adına skoru 1-0'lık üstünlük golüyle açmayı başardı ve maçı doksan dakika oynadı. Ancak Barcelona, Metropolitano Stadyumu'ndaki rövanş maçını kazanarak finale yükseldi ve Madrid ekibi acı bir darbe aldı; Alvarez bu maçta da doksan dakika sahada kaldı.

İspanya Ligi'nde ise, bir aydan kısa bir süre sonra Barcelona, müsabakanın 28. haftasında Atletico Madrid'i kendi evinde 4-2 mağlup etti. 16 Mart'ta oynanan maçta Alvarez, Madrid ekibi adına skoru açtı ve takımı 2-0 öne geçmeyi başardı, ancak ardından performansı düştü ve Barcelona'ya geri dönme, skoru çevirme ve 4-2'lik galibiyeti elde etme fırsatı verdi.

Alvarez 60. dakikada sahadan ayrıldı ve yerine Alexander Sörloth girdi; Sörloth ise oyuna girmesinin ardından 10 dakika içinde Atletico Madrid'in ikinci golünü kaydetmeyi başardı.

Böylece Julian Alvarez, Barcelona'ya karşı 9 maçta 4 gol kaydetmiş oldu. Atletico Madrid ile geçirdiği ilk sezonda Madrid ekibi, iki İspanya Ligi karşılaşmasının birini kazanırken diğerini kaybetti ve İspanya Kral Kupası'ndan da Katalan ekibinin elinde elendi.

Geçen sezon ise Diego Simeone'nin ekibi için daha başarılıydı; İspanya Ligi'ndeki iki maçı kaybetmesine rağmen Barcelona'yı hem Kral Kupası'ndan hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elemeyi başardı. Alvarez'in Riyadh Air Metropolitano'daki karşılaşmaya katılmadığını da belirtmek gerekir.

Alvarez, bu sezon İspanya Ligi'ndeki gol hanesini 10. haftada Deportivo karşısında açtı; Grimaldo'dan gelen muhteşem bir pası filelere çevirerek Atletico Madrid'e galibiyet golünü kaydetti.

Arjantinli forvet, bundan dört gün önce de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'a karşı, 1-1 berabere biten maçta fileleri havalandırmıştı.

26 yaşındaki Alvarez'in piyasa değeri 110 milyon euroya ulaşıyor ve Atletico Madrid ile sözleşmesi 2030 yılına kadar uzanıyor. Arjantinli forvet, Madrid ekibinin en iyi, en etkili ve en belirleyici oyuncusu sayılıyor; sezon ilerledikçe sergilediği seviyeler, en iyi formunu yeniden yakalamaya başladığını gösterdi.

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Alvarez bu sezon 7'si İspanya Ligi'nde, 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 11 maç oynadı ve bu maçlarda 2 gol atıp 2 gol de pasını verdi.

Julian Alvarez, Atletico Madrid formasıyla umut vaat eden bir ilk sezon geçirdi; 2024-2025 sezonunda 37'si İspanya Ligi'nde, 10'u UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, 7'si İspanya Kral Kupası'nda ve 3'ü Kulüpler Dünya Kupası'nda olmak üzere 57 maçta forma giydi.

Arjantinli forvet, 17'si İspanya Ligi'nde, 7'si UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve 5'i Kral Kupası'nda olmak üzere 29 gol kaydetmeyi başardı. Ayrıca 4'ü ligde, biri Şampiyonlar Ligi'nde, ikisi Kral Kupası'nda ve biri Kulüpler Dünya Kupası'nda olmak üzere 8 asist yaptı.

Ancak Alvarez, geçen sezon bu seçkin sayılarını tekrarlayamadı; İspanya Ligi'ndeki verimi düştü, buna karşın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki iyi seviyesini korudu ve golleriyle Atletico Madrid'in turnuvada yarı finale ulaşmasına katkı sağladı.

Arjantinli forvet, 29'u İspanya Ligi'nde, 15'i UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, 4'ü İspanya Kral Kupası'nda ve biri İspanya Süper Kupası'nda olmak üzere 49 maç oynadı.

8'i ligde, 10'u Şampiyonlar Ligi'nde ve ikisi Kral Kupası'nda olmak üzere 20 gol attı; ayrıca 4'ü İspanya Ligi'nde, 4'ü Şampiyonlar Ligi'nde ve biri Kral Kupası'nda olmak üzere 9 gol de hazırladı.

Taraftarlar, Barcelona'nın Metropolitano Stadyumu'nda Atletico Madrid'e konuk olacağı sezonun en önemli karşılaşmalarından birini bekliyor.

"Örümcek", geçtiğimiz yaz saflarına geçmek istediği takım olmasına rağmen, önceki karşılaşmalarda ona zarar vermeye alışmış biri olarak, Katalan ekibini yeniden sokmayı umuyor.