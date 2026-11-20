Sıradan bir galibiyet değildi; tarihi randevu öncesinde adeta bir güç gösterisi ve futbol savaşı ilanıydı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı ağırlamasına sayılı günler kala Azerbaycan ekibi Sabah, ezici bir hücum futbolu sergiledi ve konuk ettiği Sumgayıt'ı 5-1 mağlup etti. Azerbaycan Ligi'ndeki liderliğini koruyan Sabah, Katalan devine de sert bir uyarı gönderdi.

Reklam

İspanyol gazetesi "Mundo Deportivo"nun haberine göre, Barcelona'nın UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması kapsamında önümüzdeki çarşamba günü Bakü'ye yapacağı tarihi ziyaret, ev sahibi Sabah cephesinde özel bir hazırlık gerektiriyor. Bu hazırlık uzun bir dinlenme süresiyle başladı. Azerbaycan Ligi'nin lideri, Sumgayıt'a karşı oynayacağı iç saha maçını cuma gününe aldı ve Mehdi Hüseynzade Stadyumu'nda farklı bir galibiyet elde etti.

Başlama düdüğünden itibaren oyunun kontrolünü tamamen eline alan Sabah, rakibine geri dönme şansı tanımadı ve üstünlüğünü tam beş gole dönüştürdü. Bu skor, Cédric Badolo'nun 30. dakikada ev sahibi takım adına attığı golü adeta ikinci planda bıraktı.

Sabah'ın gollerini 21. dakikada Zander Sebverina, 42. dakikada Ivan Lepinjica, 55. dakikada Tymoteusz Puchacz, 66. dakikada Aleksey Isayev ve 75. dakikada Hayal Aliyev kaydetti. Bu gol şöleni, takımın Barcelona maçı öncesindeki büyük hücum gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Sumgayıt'ın işi, oyuncusu Lucas Black'in ilk yarının yarım saatinde hakem Elvin Bayramov tarafından kırmızı kartla oyun dışına gönderilmesiyle daha da zorlaştı. Maçın büyük bölümünü 10 kişi oynayan konuk ekip, Sabah'ın hızlı temposuna ayak uyduramadı.

Reklam Reklam

Bu galibiyetle 11 maçta yedinci zaferini elde eden ve yalnızca bir yenilgi alan Sabah, 24 puanla Neftçi ile birlikte zirvedeki yerini korudu. 27 gol atıp kalesinde yalnızca yedi gol gören takım, Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez katılan bir kulüp için dikkat çekici istatistiklere ulaştı.

Related Topics

Gelecek maçlar SAB Şampiyonlar Ligi 12:45 BAR

Maçın ardından Sabah'ın teknik direktörü Valdas Dambrauskas, güven ve hırs dolu açıklamalar yaptı: "Barcelona maçında o muhteşem hikâyelerden birini yazmaya çalışacağız. Şampiyonlar Ligi keyif almak için var."

Deneyimli çalıştırıcı, takımının maça kurban olarak değil, tarih yazmak isteyen bir ekip olarak çıkacağını ve futbolun büyük isimleri değil, sahadaki ruhu ve mücadeleyi tanıdığını kanıtlamak istediklerini de sözlerine ekledi.

Reklam

Sabah, 8.700 seyirci kapasiteli "Bank Respublika Arena"dan 68.700 seyirci kapasiteli Bakü Olimpiyat Stadyumu'na taşınacak. Bu adım, kulübü ve taraftarlarını bekleyen tarihi organizasyonun büyüklüğünü yansıtıyor.

Sabah için Barcelona karşılaşması sıradan bir grup maçı değil; unutulmaz bir hikâye yazmak ve yükselişteki bu kulübün, rakip dünyanın en büyük kulüplerinden biri olsa bile büyüklerle boy ölçüşebileceğini kanıtlamak için bir ömür boyu ele geçmeyecek bir fırsat.

Reklam

Barcelona'ya ise mesaj net bir şekilde ulaştı. Sabah maça yüksek moralle, beş gollük bir galibiyetle, lig liderliğiyle, kimseden korkmayan bir teknik direktörle ve Olimpiyat Stadyumu'nu hıncahınç dolduracak taraftarlarıyla çıkıyor. Hedef ise Avrupa futbolunun hafızasında uzun yıllar yer edebilecek tarihi bir gece.