Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, İspanya Ligi'nin altıncı haftasında bugün çarşamba akşamı "Spotify Camp Nou" stadında konuk edeceği Racing Santander maçı için takımının resmi 11'ini açıkladı.

Flick, Mısırlı Hamza Abdülkerim'i takımın ilk 11'inden yeniden dışarıda bıraktı. Oyuncuyu "Camp Nou" kalesinde 2030 yılına kadar tutacak yeni sözleşmeye imza atmasının ardından oynanan ilk maçta oyuncu yedek kulübesinde oturuyor.

Genç forvet, dün salı akşamı yeni sözleşmeye imza atmıştı. Katalan kulübü, oyuncusunu önceki sözleşmesindeki yalnızca 15 milyonluk serbest kalma bedeli yerine 150 milyon euroluk bir bedelle koruma altına almayı tercih etti.

Basında çıkan haberler, Barcelona'nın teknik ekibinin, sözleşme yenilenmeden önce, yaz transfer dönemi boyunca sezonun ilk maçlarında Hamza Abdülkerim'i sahaya sürmek istemediğini, oyuncunun başka bir kulübe transfer olmasından korktukları için bu yola başvurduğunu belirtmişti.

Ancak Abdülkerim, dün sözleşmeye imza atmasının ardından düzenlenen basın toplantısında bunu yalanladı.

Hamza Abdülkerim, Barcelona forması altında resmi düzeyde yalnızca Lig'in üçüncü haftasında oynanan Rayo Vallecano maçının sonunda 4 dakika süre aldı. Ancak hazırlık maçlarında birden fazla kez forma giydi ve 4 gol kaydetti.

Öte yandan Flick, geçen Levante maçına ilk 11'de başlayan Anthony Gordon yerine Karim Adeyemi'yi sol kanatta sahaya sürerken, orta sahada Fermin Lopez yerine Dani Olmo forma giyiyor.

Savunma hattında ise Alman teknik direktör, Pau Cubarsi yerine Andreas Christensen'e, Xavi Espart yerine de Joao Cancelo'ya güveniyor.

İspanya Ligi'nde bu sezonun başından bu yana beş rakibini de ezip geçen şampiyon Barcelona, ligdeki galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Barça, 15 puanla lig lideri konumunda bulunuyor ve averajla ikinci sıradaki Real Madrid'in önünde yer alıyor. Katalan takımı, bugün olumlu bir sonuç alması halinde liderlikte arayı açabilir.

Barcelona'nın Racing Santander karşısındaki 11'i:

Kaleci: Joan Garcia.

Savunma: Eric Garcia, Andreas Christensen, Gerard Martin, Joao Cancelo.

Orta saha: Rodri, Pedri, Dani Olmo.

Hücum: Lamine Yamal, Karim Adeyemi, Raphinha.