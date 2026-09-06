2026-2027 sezonunda Valencia karşılaşması öncesinde Barcelona'nın kadrosunda rotasyon ihtimalleri artıyor. Zira takımda ilk 11'de yer almak hiçbir zaman kolay olmadı; ancak rekabet son derece zorlayıcı bir seviyeye ulaştı ve teknik direktör Hans Flick, mevkilerde yeteneğin ve çok yönlülüğün taştığı bir kadroya sahip.

Lamine Yamal'ın bugün oynayıp oynamayacağı konusunda şüpheler var; oyuncu dün maruz kaldığı bir darbe nedeniyle antrenmanı spor salonunda yaptı. Ancak Alman teknik direktör, özellikle Feyenoord'a karşı Şampiyonlar Ligi macerasının açılışı yaklaşırken krizlerden kaçınmak için alternatiflere sahip.

Savunma hattına dair beklentiler, İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, kalede tek değişmez ismin Joan García olduğuna işaret ediyor.

Flick son antrenmanda iki farklı savunma hattı denemiş olsa da teknik direktörün zihni dışında kesin bir şey yok.

Alman teknik direktörün Eric García, Cubarsí, Gerard Martín ve Espart arasında bir karışıma gitmesi muhtemel.

Eric García sağ bek mevkiinde ilk 11'de başlamıştı, ancak üçüncü maçta yerini Koundé'ye bıraktı.

Stoperde ise adaylıklarda görünmeyen bir oyuncu olan Christensen, Elche ve Rayo karşısında iki kez ilk 11'de yer aldı, fakat yerini kaybedebilir.

Espart, aslında bir sağ bek olmasına rağmen sol bek mevkiinde değişmez bir unsur olarak yerini garantiledi; bu mevki daha önce Cancelo'nun elinde gibi görünüyordu.

İlk 11 için rekabet, orta sahada daha da alevleniyor. Zira Pedri, Gavi, Dani Olmo, Fermín López, Marc Bernal, Rodri ve Bryan Fariñas farklı özelliklere sahip; ancak hepsi de Valencia karşısında ilk 11'de başlamayı hak edecek rakamlara sahip.

Flick, Rodri'yi ilk 11'e sürme fikrini değerlendiriyordu, ancak Feyenoord'a karşı oynanacak Şampiyonlar Ligi maçını da düşünerek yeniden Bernal ve Pedri'ye güvenebilir.



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Gavi yoğunluk ve karakter katıyor, Olmo hatlar arasında kalite sunuyor, Fermín ise ceza sahasına ulaşma özelliğiyle öne çıkıyor.

Olmo ve Fermín, oyun kurucu mevkiinde dönüşümlü olarak görev yaptı; sıra şimdi Fermín'e geldi.

Kadro seçenekleri üzerindeki mücadele hücum hattına da uzanıyor. Flick'in yerini belirtmediği acı verici bir darbe nedeniyle hakkında şüpheler bulunan Yamal ile net bir forvet olarak Raphinha, tüm maçlarda ilk dakikadan itibaren sahada yer aldı.

Gabriel Jesus tecrübeye sahip ancak henüz yeni geldi; Adeyemi ve Gordon ise ilk 11'de görev yapmayı paylaştı ve Yamal'ın ilk 11'de beklenen yokluğuyla birlikte ikisi de kanatlarda yer alacak.

Beklenen ilk 11 tam olarak şöyle:

Kaleci: Joan García.

Savunma: Eric García - Cubarsí - Gerard Martín - Espart.

Orta saha: Pedri - Bernal - Fermín López.

Hücum: Gordon - Raphinha - Adeyemi.