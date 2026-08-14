Barcelona'nın masasında Alvarez transferini telafi etmek için sürpriz bir seçenek

Barcelona, devam eden yaz transfer döneminde Atletico Madrid'in Arjantinli forveti Julian Alvarez ile anlaşmanın başarısız olması ihtimaline karşı, beklenmedik bir şekilde yeni bir forvet için harekete geçti.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano, "X" ağındaki hesabından şunları yazdı: "Özel haber. Barcelona, Julian Alvarez transferinin başarısız olması durumunda, Sporting Lizbon'un forveti Luis Suarez'i masadaki seçenekler arasına koyuyor."

Romano şunları ekledi: "Suarez'in Lizbon'da asli bir oyuncu olması nedeniyle bu iş kolay olmayacak, ancak kendisi Barcelona'nın kısa listesinde yer alıyor."

Şu sözlerle tamamladı: "Barcelona, Julian Alvarez transferi askıda kalırsa gelecek haftadan (Pazartesi başlayan hafta) itibaren Suarez'i ya da diğer seçenekleri değerlendirecek."

Atletico Madrid'in, Alvarez'in bu yaz "Spotify Camp Nou"ya transferi konusunda Barcelona ile müzakerelere girmeyi reddettiğini hatırlatalım.

