Parc des Princes'te Barcelona forması altında en iyi maçını ortaya koydu ve 10 isabetli şutu kurtardı, ancak sahadan dört gol yemiş olarak mağlup ayrıldı. İşte Joan Garcia'nın Blaugrana ile şimdiye dek süren Avrupa serüvenini özetleyen çelişki bu.

Kulübün, 2015'ten bu yana ter Stegen'in şanlı günlerini geri getirecek güvenlik duvarı olması için transfer ettiği bir kaleci; ancak kendisini karmaşık bir bireysel ve kolektif meydan okumayla karşı karşıya buluyor. Bu meydan okumanın başlığı şu: Şampiyonlar Ligi'nde kalesini nasıl gole kapatacak?

Joan Garcia, Racing Santander karşısında yaşadığı sakatlıktan iyileştikten sonra milli takım kadrosuna dönmeye hazırlanıyor, ancak bundan önce yaşlı kıtada kader belirleyici bir sınavla karşı karşıya.

İspanyol "As" gazetesinin verilerine göre, genç kaleci Barcelona forması altında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 12 maça çıktı ve bunların hiçbirinde kalesini gole kapatamadı.

Gelecek maçlar BAR Şampiyonlar Ligi 15:00 AVL

Yalnızca bu sezon, kalesi Feyenoord, Galatasaray ve Paris Saint-Germain karşısında goller gördü. Geçen sezon ise Newcastle karşısında 3 gol, Atletico Madrid karşısında 2 gol, ayrıca Chelsea, Eintracht Frankfurt, Slavia Prag ve Kopenhag'ın her biri karşısında birer gol yedi.

Toplam bilanço ağır: 12 maçta 20 gol; geçen sezon 14 gol, bu sezonun başında 6 gol olmak üzere maç başına 1,66 gol ortalaması.

Ve bu rakam yalnızca kalecinin bireysel bir istatistiği değil, Barcelona'nın 2024-25 sezonunun çeyrek finalinden bu yana yaşadığı kolektif bir savunma krizinin yansıması. Takım, turnuvada üst üste 18 maçta kalesini gole kapatmayı başaramadı; bu, onu uzaklara gitmekten mahrum bırakan ve Münih ile Budapeşte'de hayalini kurduğu finallerden eden ölümcül kusurdu.

Buna rağmen tüm sorumluluk tek başına Garcia'ya yüklenemez. Paris'te tartışmasız biçimde takımın bir numaralı yıldızıydı, yaptığı on kurtarış felaket bir skoru önledi; ancak 4-2'lik yenilgi, herhangi bir kaleci için siciline işleyen bir yara olarak kalıyor; özellikle de geçen sezon Atletico Madrid karşısındaki bazı acı verici kareleri yeniden akıllara getirdiği için.

Nitekim ilk goldeki Julian Alvarez'in serbest vuruşuna müdahaledeki ustalığına rağmen analistler, topun tek nişancısı olması nedeniyle rotasını daha iyi okuyabileceği görüşünde; aynı durum ikinci goldeki Sörloth'un kafa vuruşu için de geçerli, ki bu, Paris'te Ferran Torres'in kafa vuruşuna yaptığı gibi müdahale edebileceği bir toptu.

Bugün, herkesin isabetli bir transfer olduğunda hemfikir olduğu Joan Garcia'nın gelmesiyle birlikte beklentilerin tavanı yükseliyor. Ondan istenen yalnızca iyi bir kaleci olması değil, ter Stegen'in 2015'ten beri yapamadığı belirleyici kurtarışları ortaya koyan kaleci olması; yani Barcelona'yı yeniden Avrupa'nın zafer kürsülerine çıkaracak kurtarışları.