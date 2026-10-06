Danimarka Ligi'ne kiralanan Barcelona oyuncusu, bu sezon ilk 11'de oynama fırsatı bulmasına rağmen gelecekte Barça'ya dönme hayalinden vazgeçmiyor.

"Mundo Deportivo" gazetesine göre, 20 yaşındaki Diego Kochen, Danimarka'daki süreci futbol kariyerini ilerletmek için değerlendiriyor. La Masia akademisinde yetişen ABD'li kaleci, Lyngby takımında ilk 11 oyuncusu haline geldi ve Danimarka Süper Ligi'nde şimdiden 810 dakika sahada kaldı; takımın bu zamana kadar oynadığı dokuz maçın tamamında ilk 11'de görev aldı.

Danimarka ekibi şu anda yedi puanla onuncu sırada yer alıyor, ancak bu durum Kochen'in şöhret ve tecrübe kazanmasına engel olmuyor. Kiralanmasının başlıca hedeflerinden biri de süreklilik sağlamaktı ve şimdiye kadar bunu başarıyor.

Sürekli oynamasına rağmen, 20 yaşındaki kaleci Barcelona'ya dönme isteğinden hiç vazgeçmedi. La Masia akademisindeki dönemi ve ilk takımla yaptığı antrenmanlar onda öyle derin bir iz bıraktı ki, Barça'ya dönmek hâlâ en büyük hayallerinden biri.

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Şöyle dedi: "Şu anda Lyngby'ye kiralığım ve en üst seviyede mücadele etmek, bu kulüp için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Ancak ben Barcelona'ya aitim, bu yüzden oraya dönmek her çocuğun hayalidir."

Kochen, 2019 yılında Barcelona'ya katıldı ve ilk takıma kadar yükseldi, ancak hiçbir resmi maçta görev almadı; takımın en büyük yıldızlarından bazılarıyla birlikte antrenman yapma fırsatı buldu.

Birlikte antrenman yaptığı oyuncular arasında Lamine Yamal, Raphinha, Pedri ve Lewandowski yer alıyor. Bu konuda şöyle yorum yaptı: "Bu seviyedeki oyuncularla çevrili olmak harika bir şey."

Ayrıca Barcelona sokaklarındaki La Liga şampiyonluğu kutlamalarına dair unutulmaz anıları da hafızasında taşıyor ve şunları ekledi: "Tüm şehrin bu olayı kutladığını görmek inanılmazdı."

Gelişimi yalnızca kulüpler düzeyiyle sınırlı değil; Kochen şimdiden ABD Milli Takımı ile forma giydi ve ülkesinin milli takımıyla daha fazla şöhret kazanmaya devam ediyor.

Kaleci bu yeni aşamaya berrak bir zihinle ve yaşının küçüklüğünü dert etmeden yaklaşıyor. Şöyle dedi: "Ayağını sahaya bastığın an, yaş silinip gider."

Şimdiki zorluk ise Lyngby'deki üstün seviyesini korumak, daha fazla oyun süresi kazanmaya devam etmek ve gelişimini sürdürmek. Aynı zamanda, Katalan ekibinin, fırsat bulma görevini zorlaştıran büyük kalecilere sahip olmasına rağmen, Barcelona'ya dönme isteği masada bir seçenek olarak kalmaya devam ediyor.