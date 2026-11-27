Marc Casado, iki takımın öbür gün, pazar günü Riazor'da karşı karşıya geleceği maç öncesinde Gigantes programına verdiği röportajda Deportivo La Coruña ve Barcelona'yla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

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Marc Casado, Barcelona'dan kiralık olarak Deportivo La Coruña forması giyiyor.

Casado'nun açıklamalarını yayımlayan Sport gazetesi, Katalan ekibini çok iyi tanıyan orta saha oyuncusunun maça hazırlık sürecinde teknik direktörüne bazı ayrıntıları aktarabildiğini itiraf ettiğini yazdı.

Casado, “Hocaya işimize yarayabilecek bazı şeyleri anlatabildim. Hazırlıkları tamamladık, şimdi bunu sahada kanıtlama zamanı” diye konuştu.

Casado öte yandan Hansi Flick'in çalıştırdığı Katalan ekibiyle karşılaşmanın zorluğuna da dikkat çekti.

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Genç oyuncu, “Futbolda her takım başka herhangi bir takıma zarar verebilir. Barcelona dünyanın en iyi takımlarından biri ve maç çok zor geçecek” dedi.

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Casado, Barcelona soyunma odasında yakın ilişki içinde olduğu oyunculardan biri olan Alejandro Balde ile arasındaki bağdan da söz etti.

“Sanırım en güçlü ilişkiye sahip olduğum oyuncu Balde. Şu anda yaşadıkları için üzülüyorum. Süre aldığında her şeyin iyi gitmesini tüm kalbimle diliyorum ve bence gerçek potansiyelini göstermeyi başardı” ifadelerini kullandı.

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Marc Casado, oyun tarzı nedeniyle eleştirilere maruz kalan Lamine Yamal'a da sahip çıktı.

Orta saha oyuncusuna göre Yamal'ı çok sayıda bireysel hareket denediği için eleştirmekle aynı anda doğaçlama futbolun ve sokak futbolunun geri dönmesini istemek arasında bir çelişki var.

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Casado, “Lamine Yamal'ın çok fazla şey denediği için eleştirildiğini görünce gülüyorum, sonra da sokaklarda büyüdüğümüz futbolun kaybolduğundan şikâyet ediyorlar. Neymar gibi oyuncular istiyorlar ama aynı zamanda Lamine'i eleştiriyorlar. Messi'yi de eleştirmişlerdi” diye konuştu.

Marc Casado ayrıca, kendisine ait bir videonun tartışma yaratmasının ardından Deportivo'nun tesisleriyle ilgili sözlerine açıklık getirmek istedi.

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Casado, “Deportivo'nun tesisleri hakkında konuştuğum videoya gelen tepki beni rahatsız etti. Barcelona için her zaman en iyisini dilerim. Sanırım yorumum yerinde değildi ve yanlış anlaşılmasına üzüldüm” itirafında bulundu.

Son olarak orta saha oyuncusu, Deportivo La Coruña'ya uyum sürecini ve yeni transferlerin takıma katılımını olumlu değerlendirdi.

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“Takıma katılım süreci kolay ve rahat geçti. Yeni gelen oyuncular olarak takımın mümkün olan en iyi performansı ortaya koyması için yalnızca katkı sağlıyoruz ve kulübün bunu takdir ettiği açık” dedi.