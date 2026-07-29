Barcelona, bu yaz transfer döneminde yeni bir forvet transfer etme çabaları kapsamında ağır bir darbe aldı.

Polonyalı forvet Robert Lewandowski, geçtiğimiz sezonun sonunda Barcelona'dan ayrıldı ve gelecek sezon onun yerini alması için adı Atletico Madrid forveti Arjantinli Julian Alvarez ile transfer bağlantısına konu oldu.

İspanyol başkent kulübünün Arjantinli forvetinden vazgeçme fikrini reddetmesiyle birlikte Katalan kulübü yeni bir forvet arayışına başladı ve tercih Bournemouth forveti Fransız Eli Junior Kroupi'den yana kullanıldı.

Ancak Barcelona'nın Kroupi'yi kadrosuna katma isteği, Bournemouth kulübünün oyuncusundan vazgeçmeyi reddetmesiyle engellendi; ardından oyuncu sahalardan uzun süre uzak kalmasına neden olacak bir sakatlık yaşadı.

"The Athletic" ağının aktardığına göre Kroupi, takımın son dönemde Avusturya'da gerçekleştirdiği yeni sezon hazırlık kampı sırasında ayağından sakatlandı ve gerekli tıbbi tetkiklerden geçmek üzere İngiltere'ye döndü.

Tetkikler, 20 yaşındaki oyuncunun ameliyata ihtiyaç duyduğunu ortaya koydu ve bu ameliyat bugün çarşamba günü gerçekten yapıldı; böylece oyuncunun sahalardan 3 ila 4 ay arasında uzak kalacağı kesinleşti.

Böylece Kroupi ancak bu yılın ekim veya kasım ayında antrenmanlara dönebilecek; bu da sezonun büyük bir bölümünü kaçıracağı anlamına geliyor ve yeni bir kulübe transferini zorlaştırıyor.

Fransız forvet, geçtiğimiz yaz Lorient'ten gelerek Bournemouth'a katıldığından bu yana kulüpte üstün performanslar sergiledi; 35 maçta forma giyerek 13 gol kaydetti.

Kroupi'nin golleri, İspanyol teknik direktör Andoni Iraola yönetiminde Premier Lig puan tablosunda altıncı sırada yer alan Bournemouth'un Avrupa Ligi'ne katılmasına katkıda bulundu; Iraola'nın ardından, Liverpool'a gitmesiyle yerini Alman Marco Rose aldı.