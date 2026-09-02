Yaz transfer dönemi sona ererken, ağustosun son günlerinde beklendiği gibi Julian Alvarez, Atletico Madrid'den ayrılmadı.

Alvarez, Metropolitano'da kalma kararı aldı ve bu kararını, transfer döneminin bitmesine saatler kala dosyayı kapatan Mateo Alemany'ye bildirdi.

"Sport" gazetesi, "Radio Marca"ya dayandırdığı haberinde, Atletico'nun Arjantinli oyuncusundan taraftarlardan alenen özür dilemesinin yanı sıra menajerini değiştirmesini de talep edeceğini aktardı.

Bununla birlikte, Barcelona'ya transfer kapısı Alvarez'e hâlâ açık olduğundan, bu iki durumdan herhangi birinin gerçekleşmesi olası görünmüyor.

"Sport", Barcelona'nın Alvarez'i kadrosuna katma fikrinden vazgeçmediğini ve hedefin artık önümüzdeki ocak ayında yeniden denemek olduğunu vurguladı.

Kış döneminde Barcelona, mali fair play kurallarında 65 ila 70 milyon euro arasında bir marja sahip olmayı sürdürecek. Bu da hem Alvarez transferini tamamlamasına hem de teknik direktör Hansi Flick'in nihayetinde takımın ihtiyacı olduğunu görmesi halinde bir stoperle anlaşmasına imkân tanıyacak.

Alvarez'in, Atletico taraftarlarının kendisine yönelttiği ıslıklarla yüzleşmek için en iyi seviyesine geri dönmesi gerekecek.

Gazete şu ifadeleri kullandı: "Alvarez'in üst düzey performanslar sergilemesi ya da alenen özür dilemesi bile, kendisi hakkındaki hükmünü çoktan vermiş olan ve sahasında her oynadığında ona ıslık çalmakta tereddüt etmeyecek Metropolitano taraftarlarının tutumunu değiştirmeye mutlaka yetmeyecek."

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