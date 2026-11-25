Manchester United savunmacısı Ayden Heaven'ın, yeni teknik direktör Mauricio Pochettino yönetiminde yalnızca bir maçın ardından Old Trafford'daki geleceğini değerlendirdiği bildiriliyor. 20 yaşındaki oyuncu, Liverpool karşısında alınan moral bozucu 4-0'lık yenilgide oyuna girmeyen yedekler arasında kaldı. Bu durum, yeni dönemdeki rolüne ilişkin soruları beraberinde getirdi.

Reklam

Heaven, kümede kalma mücadelesi sürerken ocak ayında ayrılmayı değerlendiriyor

BBC'ye göre Heaven, Pochettino'nun United'ı düşme hattından çıkarmak için deneyimli oyunculara yönelmesiyle aldığı sürenin azalmasından endişe ediyor. Savunmacı ocak ayında kiralık olarak ayrılmayı tercih etse de kalıcı bir transferi de değerlendirecek.

United, bu kış savunmasını güçlendirmek istiyor ve Fulham'dan Calvin Bassey ile anılıyor . Savunmaya yapılacak başka takviyeler, Heaven'ı kadro sıralamasında daha da geriye itecek.

Habere göre Fulham ve Barcelona, 20 yaşındaki oyuncuyu takip ediyor. İki kulüp de Heaven'ı Şubat 2025'te Arsenal'dan ayrılıp Old Trafford'a giderken transfer etmeye çalışmıştı.

Teknik direktör değişiklikleri genç savunmacının gelişimini aksattı

Teknik direktör koltuğundaki sürekli değişim, Heaven'ın Manchester'daki yaklaşık iki yılı boyunca gelişimini aksattı. Pochettino, stoperin kulüpte birlikte çalıştığı üçüncü kalıcı teknik direktör.

Reklam Reklam

2029'a kadar geçerli ve bir yıl uzatma opsiyonu bulunan bir sözleşme imzalamasına rağmen Heaven düzenli olarak ilk 11'de yer bulamadı. Toplam 32 maça çıktı ancak bu sezon 11 Premier Lig maçının yalnızca ikisine, dört Şampiyonlar Ligi maçının da ikisine ilk 11'de başladı.

Related Topics

Pochettino kadro kararlarında söz sahibi olmak istiyor, oyuncularla görüşüyor

Menajer yerine baş antrenör olarak göreve getirilse de Pochettino, takım seçiminin yanı sıra kadroya ilişkin kararlarda da önemli ölçüde söz sahibi olmayı beklediğini vurguluyor.

"Baş antrenör, antrenör ve menajer oldum. Sonuçta pek bir şey değişmiyor çünkü çalışma biçimimizin unvanın tanımından bağımsız olduğunu düşünüyorum," dedi Pochettino. "Baş antrenör olarak pazar günkü kadroya karar verecek ve ilk 11'i seçecek kişinin ben olduğumu biliyorum. Elbette gelecekte kadroyla ilgili alınacak tüm önemli kararlara dahil olmak isterim. Sonuçta Manchester United bir futbol kulübü, değil mi?"

Reklam

Eski Tottenham ve Chelsea teknik direktörü, oyuncularıyla bire bir görüşmeler de yaptı. "Oyuncuların söyleyeceklerini dinlemenin, her alanda nasıl bir durumda olduklarını anlamanın önemli olduğunu düşünüyorum," diye ekledi. "Sadece saha içinde değil, saha dışında neler olup bittiği de önemli."

Kritik transfer dönemi öncesinde Şampiyonlar Ligi sınavı

United, Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki beşinci maçında Sporting'le karşılaşmadan önce Liverpool karşısında aldığı ağır yenilginin ardından hızla toparlanmak zorunda. Pochettino yönetiminde durumu istikrara kavuşturmak için Avrupa'da güçlü bir performans sergilemesi hayati önem taşıyor.

Reklam

Heaven için önümüzdeki haftalar kritik bir kendini gösterme fırsatı olacak. Pochettino'nun planlarında yer edinemezse ocak ayında transfer olma ihtimali giderek artacak.