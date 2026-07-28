Barcelona, bugün salı günü, Alman teknik direktör Hansi Flick yönetiminde St. George's Park tesislerinde antrenman yaptı; iki oyuncu ise sakatlıklarından iyileşmelerinin ardından giderek gruba daha fazla dahil oldu.

"Mundo Deportivo" gazetesine göre, Barcelona yeniden St. George's Park tesislerinde antrenmanlarını gerçekleştirerek İngiltere'deki yeni sezon hazırlık turunun üçüncü antrenman seansını tamamladı.

Flick, Fermín López ve Ronald Araujo'nun yeniden katıldığı bir fiziksel antrenman seansını yönetti.

İki oyuncu, takım arkadaşlarıyla birlikte ilk ısınma çalışmalarına ve pas antrenmanlarına katıldı; seansın son bölümünde ise sakatlıklarından iyileştikten sonra fiziksel formlarını yeniden kazanmak için bireysel olarak hafif tempoda koşu yaptı.

Kaleci Marc-André ter Stegen, Ajax'a olan kiralık sözleşmesinin bitmesini beklerken antrenmanlarına normal şekilde devam etti; Alejandro Baldé ise bireysel antrenman programını sürdürdü.

Sol bek bir haftadır bu programa tabi tutuluyor ve henüz takımın geri kalanına katılmadı; buna rağmen tek başına antrenman yaptı ve antrenman sahasından diğer oyuncularla birlikte ayrılırken görüldü.

Frenkie de Jong da sahadaydı; sağ dizindeki iç yan bağ yırtığının teyit edilmesinin ardından konservatif tedavi görüyor. Hollandalı oyuncu, takım arkadaşları saha antrenmanlarını yaparken teknik ekip üyelerinden bazılarıyla sohbet etti.

Barcelona, çarşamba günü St. George's Park tesislerinde bir başka çift antrenman seansına hazırlanıyor. Raphinha'nın takıma katılması bekleniyor; ancak Brezilyalı oyuncunun Dünya Kupası sırasında geçirdiği kas sakatlığının ardından grupla birlikte antrenmanlara tam olarak katılıp katılmayacağı henüz netlik kazanmadı.