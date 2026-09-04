Barcelona teknik direktörü Hans Flick, La Liga'da önümüzdeki pazar günü Mestalla Stadı'nda Valencia karşısında oynanacak dördüncü maçın hazırlıkları kapsamında oyuncularıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Katalan "Mundo Deportivo" gazetesine göre, Brezilyalı forvet Gabriel Jesus ve İspanyol orta saha oyuncusu Gavi, bugün cuma günü spor tesisindeki "Tito Vilanova" sahasında yapılan antrenmanda takımla birlikte çalışmalarını tamamladı.

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Geçen salı günü Barcelona ile 2029 yılına kadar sözleşme imzalayan Brezilyalı forvet, dün perşembe günü takım arkadaşlarıyla ilk kez antrenman yapmış, ancak antrenman boyunca aynı tempoyu koruyamamıştı.

Bugün ise tam olarak katıldı. Böylece Flick hazır olduğunu görürse, Jesus, Barcelona forması altında ilk maçını oynamak için hazır olacak.

Gavi de sonunda takımla birlikte ilk tam antrenmanını tamamladı. Oyuncu, Barcelona'nın bu sezonki açılış maçında Elche karşısında aldığı ve ilk yarı bitmeden sahayı terk etmesine neden olan sert çürük nedeniyle bir haftadan fazla süredir yoktu.

Öte yandan, U19 takımının 17 yaşındaki kanat oyuncusu Eyo Martinez, Flick yönetimindeki antrenmanlardaki varlığını yineledi.

Bu, iki takım daha sonra Kral Kupası'nda yeniden karşılaşmadığı sürece, Barcelona'nın mevcut Mestalla Stadı'na son ziyareti olacak. Blaugrana'yı ise gelecek sezon inşaat çalışmaları tamamlandıktan sonra yeni Mestalla Stadı bekliyor.

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