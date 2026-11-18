17 Yaş Altı Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı günler kala Ekvador Milli Takımı ve Avrupa'nın tüm büyük kulüpleri şok edici bir haber aldı: Genç kaptan turnuvada yok.

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Barcelona'nın hedefleri arasında yer alan Ekvadorlu genç yetenek Deinner Ordóñez, sakatlık nedeniyle beklenmedik bir şekilde Ekvador 17 Yaş Altı Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosundan çekilerek büyük bir talihsizlik yaşadı. Haberi İspanyol "Sport" gazetesi verdi.

Deinner Ordóñez, son yıllarda Güney Amerika'nın en önemli altyapılarından biri olarak adını sağlamlaştıran ve pek çok büyük yıldız yetiştiren Independiente del Valle akademisinin yükselen yeteneklerinden biri.

17 yaşındaki sağ bek, 1,88 metrelik boyuyla mükemmel fiziksel özelliklere ve üst düzey futbol becerilerine sahip. Ordóñez, isabetli pasları ve saha içindeki liderlik vasıflarıyla öne çıkıyor.

Ekvador 17 Yaş Altı Milli Takımı'nın kaptanlığını üstlenen Ordóñez'in, önümüzdeki perşembe günü Katar'da başlayıp 13 Aralık'a kadar sürecek 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nın yıldızlarından biri olması bekleniyordu.

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Ancak Ekvador Futbol Federasyonu, sakatlığın türünü belirtmeden savunma oyuncusunun sakatlık nedeniyle turnuvada forma giyemeyeceğini açıkladı. Bu durum, oyuncunun ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı ve ne zaman döneceği konusundaki belirsizliği artırdı.

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Ordóñez, Barcelona da dahil olmak üzere Avrupa'nın tüm büyük kulüplerinin radarındaydı. Katalan kulübü, geleceğe yön verebilecek genç yetenekler bulmak için Güney Amerika pazarını yoğun bir şekilde takip ediyor.

Güçlü fiziği, hızı ve ikili mücadelelerdeki gücü, onu Barcelona teknik ekibinin stoper pozisyonu için aradığı özelliklere tam olarak uyan, gelecek vaat eden modern bir savunma oyuncusu yapıyor.

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Ancak transferi herkesten önce Chelsea bitirdi. İngiliz kulübü, oyuncu henüz 16 yaşındayken, geçen kasım ayında Independiente del Valle ile anlaşmaya vardı.

Kariyer planına göre oyuncu, gelecek yıl ekim ayında 18 yaşına bastığında, yani 2028 devre arası transfer döneminde Avrupa'ya gelecek.

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O zaman Chelsea'nin sportif yönetimi, oyuncu için en uygun yola karar verecek: Ya Chelsea altyapısına dahil edilecek ya da tecrübe kazanması için kulübün Fransa Ligue 1'deki uydu kulübü Racing Strasbourg'a gönderilecek.

Kulübün tüm varlıkları satışta olduğu için Chelsea'deki istikrarsızlık ve belirli bir sportif stratejinin bulunmaması nedeniyle, diğer Avrupa kulüplerinin hocaları Deinner Ordóñez'i 17 Yaş Altı Dünya Kupası gibi büyük bir turnuvada izlemeye büyük ilgi göstermişti.

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Her zaman çok yetenekli bir oyuncu olan savunmacı, 20 Yaş Altı takımında bile büyük bir tecrübeye sahip. Ordóñez, bu takımda henüz 15 yaşındayken ilk kez forma giydi. Bu da erken yaşta ortaya çıkan yeteneğinin boyutunu gözler önüne seriyor.

Ordóñez, son yıllarda Chelsea'ye katılan üçüncü Ekvadorlu futbolcu. Kulüp daha önce 2023'te Brighton'a 116 milyon euro ödediği Moisés Caicedo'yu ve Barcelona'nın da radarında olan bir diğer genç yetenek Kendry Páez'i kadrosuna katmıştı.

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19 yaşındaki Páez ise belirsiz bir geleceğe bakıyor. Racing Strasbourg'da geçirdiği dönemin ve River Plate'e verimsiz geçen kiralık sürecin ardından şu anda Chelsea'nin 21 Yaş Altı takımında oynayan Páez, Celtic, Birmingham City ve Blackburn Rovers'ın kendisiyle ilgilenmesinin ardından ocak ayında yeni bir kulübe gidebilir.

Deinner Ordóñez, muazzam bir potansiyele sahip ve kendi kuşağının en iyi savunma oyuncularından biri olmak için gereken niteliklere sahip bir futbolcu. Genç oyuncu, Luis Enrique yönetiminde iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan Willian Pacho ve şu anda Arteta'nın çalıştırdığı Arsenal'de forma giyen Piero Hincapié gibi vatandaşlarının izinden gidiyor.

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Her iki oyuncu da Independiente del Valle altyapısından yetişti. Bu da herkesin, Ekvador'un Avrupa'daki başarı hikayesini sürdürmesi için Ordóñez'in bir an önce sahalara dönmesini beklemesine yol açıyor.