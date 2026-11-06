Eski Liverpool yıldızı Divock Origi, futbol ayakkabılarını kitaplarla değiştirdi ve futbolu bırakmasının üzerinden yalnızca 5 ay geçmişken Harvard Üniversitesi'ne kaydoldu.

Geçtiğimiz haziran ayında futbol kariyerine nokta koyan 31 yaşındaki eski Belçikalı forvet, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Harvard İşletme Fakültesi'nde eğitim görerek yeni kariyerine devam ediyor.

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Origi, Harvard'daki "Crossover Into Business" programına katıldı. Bu program, profesyonel sporculara iş dünyasındaki bilgilerini geliştirmelerinde ve emeklilik sonrası hayata hazırlanmalarında yardımcı oluyor.

Program bir akademik dönem sürüyor ve katılımcıları MBA öğrencilerinden oluşan danışmanlarla bir araya getiriyor; tam bir üniversite diploması almak yerine iş dünyasında pratik beceriler kazanmaya odaklanıyor.

Eski Belçikalı oyuncu, futbolun dışında çeşitli hedeflere sahip. Özellikle moda sektörüne ilgi duyuyor; ayrıca Marvin Willem Ofori ile ortaklık kurarak "DLF Sports" adında bir futbol ajansı kurmak için çalışıyor.

Origi, yeni yolculuğuna duyduğu tutkuyu daha önce şu sözlerle dile getirmişti: "Modayı bir zanaat olarak icra etmeye gerçekten kararlıyım." Bu sözler, İngiliz "The Sun" gazetesi tarafından aktarıldı.

Eski Milan forveti, bu sektörün tarihini öğrenmek ve nihayetinde dünyanın önde gelen bazı tasarımcılarının yanında çalışmak istediğini de ekledi.

Sahalardan uzaklaşmış olsa da Origi, Liverpool taraftarlarının hafızasında hâlâ canlılığını koruyor. Zira Anfield'de geçirdiği başarılı 7 yıl boyunca, teknik direktör Jürgen Klopp döneminin en etkili oyuncularından biriydi.

Kritik gollerin adamı

Origi, 2014 yılında Fransız ekibi Lille'den yaklaşık 10 milyon sterlin karşılığında Liverpool'a katıldı ve kritik goller atmasıyla ün kazandı. Bunların en dikkat çekeni, aralık 2018'de Everton karşısında, kaleci Jordan Pickford'un meşhur hatasının ardından 96. dakikada attığı heyecan verici galibiyet goluydu.

Liverpool formasıyla en öne çıkan anları ise 2019 Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Barcelona karşısındaki tarihi geri dönüş sırasında yaşandı. Anfield'de 4-0 kazanılan maçta iki gol attı; bunlardan biri, Trent Alexander-Arnold'un hızlıca kullandığı korner sonrası gelen kritik dördüncü goldü. Barcelona ilk maçta kendi sahasında 3-0 galip gelmişti.

Origi ayrıca, İspanya'nın başkenti Madrid'de oynanan 2018-2019 Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'un Tottenham'ı 2-0 yendiği maçta ikinci golü kaydederek takımının şampiyonluğuna büyük katkı sağladı.

Belçikalı forvet, 2020 yılında Premier Lig şampiyonluğunu kazanan kadronun da bir parçasıydı. Böylece Liverpool, şampiyonluk kupasına yeniden kavuşmak için beklediği 30 yıllık hasrete son vermiş oldu.