Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, başta Barcelona olmak üzere bazı kulüplerin kendisiyle ilgilendiği bir dönemde, Portekizli oyuncusu João Félix'e mevcut 2026-2027 sezonunun ardından takımdaki geleceğine ilişkin nihai kararını bildirdi.

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Basında çıkan haberler, Barcelona'nın önümüzdeki yaz transfer döneminde João Félix'i kadrosuna katmak istediğini ortaya koymuştu. Üstelik oyuncunun Al Nassr ile mevcut sözleşmesi bu sezonun sonunda sona eriyor.

Ancak Suudi Arabistan'ın Al Riyadiyah gazetesi, Al Nassr'ın Portekizli oyuncunun geleceğini kesin olarak netleştirmek ve son dönemde hakkında yaşanan tartışmalara nokta koymak amacıyla bugün (çarşamba) kendisiyle bir toplantı yaptığını doğruladı.

Gazeteye göre Al Nassr, João Félix'e sözleşmesinin 2029'a kadar uzatılacağını ve mevcut sezonun sonunda uzatma maddesini iptal etme ya da sözleşmesini satma niyetinde olmadığını iletti.

Portekizli oyuncu ise Suudi kulübünün kararını memnuniyetle karşıladı. Félix, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Al Nassr formasıyla kendini rahat hissettiğini dile getirdi ve bu deneyimin son dönemde milli takıma geri dönmesinin başlıca nedeni olduğunu belirtti.

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Al Nassr, João Félix'i geçen yazdan önceki transfer döneminde Chelsea'den kadrosuna katmıştı. Basında çıkan haberlere göre transferin bedeli 30 milyon euroydu.

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Al Riyadiyah gazetesinin daha önce ortaya koyduğu bilgilere göre, 2025 yazında imzalanan sözleşme, Al Nassr oyuncudan vazgeçme isteğini açıkça bildirmediği sürece iki sezonluk otomatik uzatma içeriyor.

João Félix'in Suudi ekibinde kalması durumunda Chelsea'ye 20 milyon euroluk ek bir ödeme yapılacak.

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Bu durumda Félix'in yıllık maaşı, ek iki sezon boyunca 10 milyon eurodan 12,5 milyon euroya yükselecek; oyuncuya bunun yanı sıra başka ayrıcalıklar da sağlanacak.

Al Nassr, önümüzdeki 1 Haziran'a kadar süren belirlenmiş süre içinde ayrılık maddesini işletirse, transferin maliyeti 30 milyon euroya düşecek ve oyuncu otomatik olarak Londra ekibine geri dönecek.

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Anlaşmanın en şaşırtıcı yanı ise Al Nassr'ın herhangi bir ceza ya da tazminat ödemek zorunda kalmadan ek iki yıldan vazgeçebilmesi.

Bu durumda João Félix, 2031'e kadar sözleşmesi bulunan Chelsea'ye geri dönecek.

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Ancak karar yalnızca Suudi kulübüne bağlı değil. Al Riyadiyah gazetesine göre ayrılık maddesinin işletilmesi için oyuncunun da onayı gerekiyor.

Aynı şekilde João Félix kendi isteğiyle Suudi Arabistan'dan ayrılmak isterse, Al Nassr'ın onayını alması gerekecek.

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João Félix, Temmuz 2025'te Al Nassr'a gelmiş ve takımın önemli isimlerinden biri haline gelmişti. Şimdi geleceği, önümüzdeki 1 Haziran'dan önce verilmesi gereken bir karara bağlı.

Al-Awwal Park'a geldiğinden bu yana Portekizli yıldız, Al Nassr formasıyla tüm kulvarlarda 63 maça çıktı; bu maçlarda 34 gol attı, 28 de asist yaptı.

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Takım bazında ise João Félix, Al Nassr'ı geçen sezon 7 yıllık hasretin ardından Roshn Suudi Ligi şampiyonluğuna taşımasının yanı sıra Asya Şampiyonlar Ligi 2 finaline de yükseltti; ancak takım finalde Japon ekibi Gamba Osaka'ya 1-0 mağlup oldu.