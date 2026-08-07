Hilal'in Portekizli sağ beki Joao Cancelo, yaklaşık bir ay boyunca süren yokluğun ardından nihayet Suudi kulübüne geri döndü.

Hilal, bugün cuma günü, oyuncularından bazılarının yeni antrenman tesisi "Macidiye Spor Merkezi"ne varışlarına dair fotoğraflar paylaştı. Bu, Avusturya'daki dış kamptan dönüşün ardından Suudi başkenti Riyad'daki ilk antrenmandı.

Fotoğraflar, Hilal'in geçtiğimiz dönemde Avusturya'da gerçekleştirdiği dış kampta yer almayan Portekizli sağ bek Joao Cancelo'nun ilk kez katılımını gösterdi.

Bazı raporlar, o dönemde Portekizli sağ bekin Barcelona'ya transfer olma isteği nedeniyle kamptan izinsiz olarak ayrı kaldığını belirtmişti; ancak bu daha sonra yalanlandı ve söz konusu yokluğun iki taraf arasındaki koordinasyonla gerçekleştiği vurgulandı.

Cancelo'nun Hilal antrenmanlarına dönüşü, bazı basın raporlarının Barcelona'nın yaklaşık 10 milyon euro karşılığında oyuncunun hizmetlerini kalıcı olarak elde etme konusunda Hilal'i ikna etmeyi başardığından söz ettiği bir dönemde gerçekleşti.

32 yaşındaki oyuncu, geçen sezonun ikinci yarısında Hilal'den kiralık olarak Barcelona forması giymiş ve Alman teknik direktör Hansi Flick'i yetenekleriyle ikna etmeyi başarmıştı; bu da onu ek bir süre boyunca kalmaya yaklaştırıyor.

Cancelo, 2024 yazında Manchester City'den Hilal'e transfer olmuş ve ilk sezonunda güçlü performanslar sergilemişti; ancak ikinci sezonda yerel listeden çıkarıldı ve Suudi kulübünden ayrılma yolculuğuna başladı.