Atlético Madrid'in Arjantinli forveti Julian Alvarez'in sabrı tükendikten sonra, uzun süredir beklenen an bugün, çarşamba günü geliyor: Sonunda teknik direktörü Diego Simeone ile yüz yüze görüşerek, mevcut yaz transfer döneminde Barcelona'ya katılmak için Atlético'dan ayrılma talebini iletebilecek.

"Mundo Deportivo" gazetesinin haberine göre, ikili sabah saat dokuzda antrenmana başlamak üzere Atlético Madrid'in idman sahasında bir araya gelecek.

Alvarez, geçen pazartesi günü Simeone ile konuşmak ve Atlético Madrid'den ayrılma talebini iletmek için kararlı bir şekilde Atlético Madrid'e dönmüştü, ancak teknik direktör orada değildi.

Asya turnesinden dönen Simeone, iki günlük dinlenmesini geçirmek için Ibiza'ya gitmişti; bu durum, bu süreyi durumunu bizzat görüşmek için değerlendirmek isteyen Arjantinli forvette şaşkınlık yarattı.

Ancak tek engel bu değildi. Julian'ın geleceği için kilit bir isim olarak gördüğü Miguel Angel Gil Marin de yoktu; Atlético'nun icra kurulu başkanı izindeydi. Bu durum, oyuncuyu diyalog yoluyla bir çözüm bulmayı umut ederek konuşmak istediği iki kişiden de yoksun bıraktı.

Julian dün, salı günü iki antrenman tamamladı ve öğleden sonra, antrenmanda hazır bulunan ve günlerdir Cerro del Espino idman sahasında bulunan sportif direktör Mateu Alemany ile görüştü.

Alvarez'in menajeri Fernando Hidalgo da bir çözüme ulaşılması umuduyla yanında kaldı; oyuncuyla merkezî bir rol üstlenerek onu idman sahasına götürüp getirmekten sorumluydu.

Katalan gazetesine göre Alvarez büyük bir hoşnutsuzluk içinde ve Mundo Deportivo gazetesinin daha önce belirttiği gibi, pazartesi gününden beri mesajı açıktı: Kararında ısrarcı olduğunu, ayrılmak istediğini, kendisine güvenilmemesi gerektiğini ve gerekirse daha sert adımlar atmaya hazır olduğunu açıkça ortaya koydu. Bir süredir anlaşmazlığı diyalog yoluyla çözmeye çalıştı, ancak girişimleri sonuçsuz kaldı.

Simeone'nin pazartesi günkü yokluğu Alvarez için hiç hoş karşılanmadı; forvet, teknik direktörün kendisiyle konuşma isteğinden önceden haberdar olduğuna inanıyor ve böylesine hassas bir anda durumu bizzat ele alması gerektiğini düşünüyor. Bu nedenle, Simeone'nin Ibiza'ya gitme kararı, zaten baskı altında olan oyuncunun hoşnutsuzluğunu daha da artırmaktan başka bir işe yaramadı.

Dolayısıyla Arjantinli oyuncu, sabah antrenmanının ardından şunu yapmayı planlıyor: Simeone ile konuşmak ve ona Atlético Madrid'den ayrılma isteğinde hâlâ kararlı olduğunu, hedefinin hâlâ Barcelona olduğunu bildirmek. "Mundo Deportivo" gazetesine konuşan kendisine yakın kaynaklara göre, oyuncu, geçen şubat ayından bu yana kulüpten bu yaz transferinin kolaylaştırılacağına dair bir söz almıştı.

Her şey Simeone ile yapılacak o doğrudan görüşmeye bağlı. Julian'ın geçen pazartesi gerçekleştirmeye çalıştığı bu görüşme sonunda bugün, çarşamba günü yapılacak, ancak bambaşka bir zamanda geliyor: Forvet artık durumunu açıklamakla yetinmiyor, hoşnutsuzluk duyuyor ve diyaloğun bir çıkmaza girdiğine inanıyor; bir çözüme ulaşmak için ek adımlar atmaya hazır olduğu konusunda uyarıda bulundu.