Manchester City, mevcut yaz transfer döneminde Chelsea orta saha oyuncusu Enzo Fernandez'i kadrosuna katmaya ilgi gösterdi. Bu bilgiyi «Sky Sports» aktardı.

Habere göre Chelsea, Manchester City'nin orta sahasını güçlendirmek için ilgilendiği isimler arasında yer alan Arjantinli oyuncunun değerini yaklaşık 120 milyon sterlin olarak belirliyor.

Fernandez, Manchester City'nin yeni teknik direktörü Enzo Maresca ile güçlü bir çalışma ilişkisine sahip. İtalyan teknik adamın daha önce Chelsea'nin teknik kadrosunun başında bulunduğu dönemde ikili birlikte çalışmıştı.

Maresca'nın oyuncunun yeteneklerini ve teknik kapasitesini iyi tanıması nedeniyle, bu faktör Manchester City'nin oyuncuya yönelmesinde etkili olabilir.

Konuyla bağlantılı olarak Manchester City, genç Faslı orta saha oyuncusu Ayoub Bouaddi'yi transfer etmek amacıyla Fransız kulübü Lille ile görüşmelerini sürdürüyor.

İngiliz kulübü, 18 yaşındaki oyuncuyla kişisel şartlar konusunda halihazırda bir anlaşmaya vardı; iki kulüp arasındaki görüşmeler ise transfer konusunda nihai bir anlaşmaya varmak için devam ediyor.

City'nin Rodri konusundaki tutumu

Öte yandan Manchester City, şu an için Barcelona ile Rodri hakkındaki görüşmeleri mevcut ya da aktif olarak değerlendirmiyor.

Bu durum, İngiliz kulübünün İspanyol orta saha oyuncusunu transfer etmek için Barcelona'dan yaklaşık 40 milyon sterlin değerinde bir ilk teklif almasının ardından yaşanıyor. Manchester City söz konusu teklifi «gülünç» olarak nitelendirdi.

Böylece Manchester City, orta sahayı güçlendirmek için birkaç seçeneği değerlendiriyor gibi görünüyor. Kulüp bir yandan da transfer piyasasının son günlerinde Rodri'nin geleceğini ve olası hamleleri değerlendirmeye devam ediyor.