La Liga'da deplasmanda oynadığı maçta Levante'yi 3-2'lik skorla geçen ve galibiyet serisini yedi maça yükselten Barcelona'da maçın en iyi isimlerinden biri Pierre Aubameyang'ın attığı skoru 1-1'e getiren golde asisti yapan ve skora etki etmeye devam eden Ousmane Dembele oldu.

Aubameyang da maç sonunda Dembele konusunda bir mesaj verdi.

Ne söylendi?

Aubameyang maçın ardından Movistar+'ya verdiği demeçte sezon sonunda sözleşmesi sona erecek takım arkadaşının kulüpte kalması gerektiğini söyledi:

"Ousmane beni iyi tanıyor ve performansımı olumlu etkiliyor. O top sürmeye başladığında her zaman hazır olmalıyım.

"Levante karşısında ilk yarıda iyi değildik ama ikinci yarıda toparlandık. Bunda Dembele'nin de katkısı büyük oldu. Umarım bizimle kalır.

"Pedri ve Gavi de çok iyi iş çıkardı. Çok zo bir maçı kazanarak geçtiğimiz için mutluyuz"

Sakatlıklar etkiledi

Kylian Mbappe'nin takımdan ayrılması halinde yeni sezonda PSG forması giyeceği yönündeki iddialar her geçen gün artan Dembele, 2017 yazında 105 milyon euro'ya transfer olduğu Barcelona'da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bekleneni bir türlü verememişti.

Bu sezon sakatlıktan dönen 24 yaşındaki oyuncu ligde şans bulduğu 14 karşılaşmada 11 asist yaptı.

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