Barcelona'nıın birkaç kez tekrar eden sakatlığının ardından 12 Ocak'ta sahalara geri dönen yıldızı Pedri, sahalardan İspanyol basınından Marca'da yer alan habere göre sahalardan uzak kaldığı 3.5 ayda ağırlığını ve kas kütlesini arttırdı.

İlk yılında gösterdiği hız ve esnekliği kaybetmeyen genç oyuncu, Ferran Torres'in kişisel antrenörü ile birlikte çalıştı.

Sakatlığı süresince dört kilo alan ve vücudunun üst bölgesiyle, kollarını ve omuzlarını genişleten Pedri, şu anda sakatlanmadan önceki fotoğraflarıyla karşılaştırıldığında fiziksel olarak daha güçlü bir oyuncu olarak görünüyor.

Bu yöndeki çalışmalarını sürdüren genç yıldız sakatlık dönüşü oynadığı yedi maçta üç gol attı.

Benzer dönüşümü Xavi de yaşadı

Yıl boyunca dört gol attığı geçen sezona oranla çok daha skorer bir görüntü çizen Pedri'deki bu değişimin bir diğer nedeni ise yeni teknik direktörü Xavi. 19 yaşındaki oyuncunun çok daha fazla skor katkısı verebileceğine inanan genç teknik direktör de oyunculuğu döneminde benzer bir süreçten geçmişti.

Frank Rijkaard ile çalıştığı dönemde daha fazla gol katkısı veren bir oyuncuya dönüşen Xavi, etkili şutları sayesinde önemli bir hücum silahına dönüşmüştü.

Valencia karşısında gösterdiği gibi ceza sahası dışından oldukça etkili şutlar çıkartabilen Pedri, antrenmanlardan sonra da frikik çalışmaları için sahada kalan oyunculardan biri konumunda yer alıyor. Önümüzdeki dönemde repartuvarına frikik gollerini de eklemek isteyen yıldız oyuncu, şimdiden Avrupa'nın en değerli orta saha oyuncularından biri olarak gösteriliyor.

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