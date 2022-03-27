Barcelona'nın yıldızı Pedri, Lionel Messi'nin Paris Saint-Germain’deki çırpınışını görmenin incitici olduğunu söylerken Arjantinli yıldızın Camp Nou'ya dönmesini umuyor.

Messi, geçen yıl Barcelona’dan ücretsiz olarak Fransa’nın başkentine gitti, ancak o günden bu yana İspanyol ekibindeki formunu aratıyor.

PSG taraftarları, yakın zamanda Arjantinli yıldız ve Neymar’ı performanslarından dolayı ıslıklayıp protesto etti.

Fransa Ligi’nde 18 maça çıkan Messi, sadece iki gol attı ve Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid'e elendiler.

Ne söylendi?

Pedri, eski takım arkadaşının Fransa'daki maçlarını izliyor ve onun zor bir dönemden geçtiğini görmenin acı verici olduğunu söylüyor.

La Vanguardia'ya verdiği demeçte Pedri şu ifadeleri kullandı:

"Mümkün olduğunca onun maçlarını izliyorum, çünkü dünyanın en iyi futbolcusunu izleyerek çok şey öğreniyorsunuz.

"Bir arkadaşı olarak onu PSG'de çırpınırken görmek bana çok acı veriyor.

"Leo ile sahada harika zaman geçirdim ve saha dışında da mükemmel bir insan.

“Umarım takıma geri gelebilir. Onun, geri dönmesini istiyorum.

"Onunla oynarken eğlendim ve onunla takım arkadaşı olmaktan büyük bir zevk aldım.”

Pedri, patronu Xavi'yi övdü

Tıpkı Messi'nin Fransa'da zor bir başlangıç ​​yapması gibi, Barcelona da sezonun başında zorlu bir süreçten geçti.

Kulüp efsanesi Xavi'nin, kasım ayında teknik direktör olarak göreve başlamasından bu yana sonuçlar iyileşti ve Santiago Bernabeu'da Real Madrid'e karşı 4-0'lık bir galibiyet aldılar.

Pedri, Xavi'nin oyununu değiştirmesine yardımcı olduğunu ve takım üzerindeki etkisinden memnun olduğunu söyledi.

19 yaşındaki oyuncu, "Bana her zaman ilerlememi, herhangi bir pozisyonda topla buluşabileceğimi ve takıma yardım edebileceğimi söylüyor.

"Ve onun söylediklerine dikkat etmem gerekiyor çünkü kesinlikle haklı, gol atmam takıma büyük bir fayda sağlıyor.

"Ne yapmak istediğini çok iyi bildiği için bize her alanda güven veren bir teknik direktör ve futbolcular olarak bunu çok iyi anlıyoruz.

"Oyunu, topa sahip olarak kontrol etmemiz gerektiğini biliyoruz. Onun, üzerinde en çok ısrar ettiği konu bu” dedi.

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