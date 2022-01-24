Lionel Messi'nin PSG'ye transfer olmasının ardından Barcelona'nın 10 numaralı formasını sırtın geçiren Ansu Fati, hamstring problemi nedeniyle bıçak altına yatmaya hazırlanıyor.

Kısa bir süre içerisinde sakatlığından ötürü ameliyat olup olmayacağının kararını verecek olan Fati, bu tercihin sonucuna göre sezonun geri kalanında forma giyemeyebilir.

Ameliyat olması halinde sezonun kalan bölümünde yeniden sahaya çıkması zor görünen Fati, farklı bir tedavi yöntemi izlemesi halinde ise yaklaşık iki ay sonra yeniden sahaya çıkacak.

Altyapıdan A takıma çıktıktan sonra üçüncü kez ciddi bir sakatlık yaşayan genç futbolcunun durumunu yakından izleyen doktorlar, yıldız ismin geleceğini tehlikeye atmamak adına en doğru kararı vermeye çalışıyor.

Ameliyat olmak istemiyor

Copa del Rey'de oynanan Athletic Bilbao karşılaşmasında sakatlanan Fati'nin durumunu masaya yatıran doktorlar ameliyat kararı alırken, son ameliyatından sonra sahalara dönmesi uzun süren genç yıldız ise İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre şimdilik bu karara sıcak bakmıyor.

İki tarafın kısa bir süre içerisinde yeniden bir araya gelerek nihai kararı vermesi bekleniyor.

Bu sezon Barcelona formasıyla ligde beş, bütün kulvarlarda ise 10 maça çıkan Fati ligde üç, bütün kulvarlarda ise beş gol atmıştı.

Önümüzdeki yıllarda Avrupa'nın en önemli hücum oyuncularından birine dönüşmesine kesin gözüyle bakılan Fati, takımıyla olan kontratını uzatmış ve geleceğine ilişkin spekülasyonları sona erdirmişti.

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