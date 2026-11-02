Barcelona’nın genç oyuncusu Brian Farinas, Deportivo Alaves karşısında 6-1 kazanılan maçta sergilediği dikkat çekici performansın ardından A takımındaki ilk maçına çıkmasını, hayatı boyunca kurduğu bir hayalin gerçekleşmesi olarak nitelendirdi. Hansi Flick’in ilk 11’de görevlendirdiği 20 yaşındaki oyuncu, alışık olmadığı bir savunma rolünde 90 dakika sahada kalarak Barcelona’nın yeniden galibiyet almasına yardımcı oldu.

Reklam

Zorlu bir sınavla ilk adım

Barcelona, Paris Saint-Germain ve Real Madrid karşısında aldığı üst üste yenilgilerin ardından Camp Nou'da Alaves'i farklı mağlup ederek toparlandı. Ciddi bir savunma sakatlık kriziyle karşı karşıya kalan Flick, kadroda değişiklik yapmak zorunda kaldı ve 20 yaşındaki Farinas'a A takımda ilk kez forma şansı verdi.

Asıl mevkisi orta saha olan La Masia mezunu, 90 dakika boyunca sağ bekte görev yaptı. Sol stoperde oynayan Frenkie de Jong ile birlikte zorunluluktan kurulan savunma hattında yer alarak takımın dengesini bulmasına ve kritik bir galibiyet almasına yardımcı oldu.

‘Hayatımın kulübü’

Akademinin önünde geleneksel fotoğrafını çektirdikten sonra Barcelona'nın resmî yayın organına konuşan Farinas, sevincini gizleyemedi. Genç oyuncu, sonunda A takım kadrosuna girmekten duyduğu büyük gururu dile getirdi.

“Çok mutluyum, çalışarak geçirdiğim bütün bu yıllardan dolayı büyük gurur duyuyorum,” dedi. “Bu, her çocuğun hayali. Birinci Lig'de, hayatımın kulübü FC Barcelona'da oynamak.”

Reklam Reklam

Alışık olmadığı bir savunma görevini üstlenmesine rağmen İspanyol oyuncu, Alman teknik direktörünün kendisine verdiği görevi benimsedi. “Beni nereye koyarsa orada oynarım,” diye ekledi.

Related Topics

Arkadaşlarının desteğiyle rahatladı

İlk maçına kendi mevkisi dışında çıkmak Farinas'ı zorlayabilirdi. Nitekim maçın başında heyecanlandığını kabul etti. Ancak güçlü karakteri ve tanıdık isimlerin desteği sayesinde kısa sürede rahatladı.

Farinas, “Maçın içine girdikçe... Bence oldukça güçlü bir karaktere sahip bir oyuncuyum. Açıkçası kendimi rahat hissettim,” diye anlattı.

Reklam

A takıma uyum sağlamasını kolaylaştıran akademiden arkadaşlarının desteğini de vurguladı. “Bana çok yardımcı oldular,” dedi. “Sahada benim bulunduğum tarafta oynayan [Pau] Cubarsi, Rodri, Fermin [Lopez] ve Lamine [Yamal] bana güven verdi.”

Aston Villa karşısında Şampiyonlar Ligi sınavı

Barcelona salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'yı ağırlamaya hazırlanırken Flick, Farinas'a Avrupa'nın en büyük sahnesinde güvenip güvenmeyeceğine karar vermek zorunda. Katalan ekibinin savunmada hâlâ ciddi oyuncu eksikleri var.

Reklam

Jules Kounde, Eric Garcia, Andreas Christensen ve Xavi Espart'ın tamamı forma giyemeyeceği için teknik direktörün bir kez daha başka seçeneği kalmayabilir. Artık 4 numaralı formayı giyen Farinas, Barcelona'nın ligde yakaladığı ivmeyi sürdürmeye çalışacağı maçta sağ kanattaki yerini koruyabilir.