İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Barcelona oyuncusu Marc Casado, geleceğinin artık Camp Nou'da olmadığını biliyor; Manchester United ise bu transferin mümkün olabileceğinin farkında, ancak şu ana kadar hiçbir taraf resmi bir adım atmadı.

Hans Flick yönetiminde dalgalı bir sezon geçiren Katalan orta saha oyuncusu, 30 Haziran'dan önce takımdan ayrılması beklenen isimler arasında en çok konuşulanlardan biri haline geldi ve United, kış aylarından beri onu radarına almış ancak henüz bir teklifte bulunmadı.

İspanyol "Marca" gazetesi, United'ın "bu yaz Casado'yu kadrosuna katmak için ciddi bir hamle yapmayı düşündüğünü" belirtti. Casado, Barcelona ile 34 maça çıktı ancak La Liga'da sadece 10 kez ilk 11'de yer aldı ve orta saha oyuncuları sıralamasında geriledi.

İngiliz kulübü, geçtiğimiz Ocak ayındaki kış transfer döneminde Casado'nun durumunu araştırmış, ancak o dönemde somut bir adım atmamıştı. Şimdi de aynı senaryo tekrarlanıyor: ilgi, takip, ancak resmi bir teklif yok.

22 yaşındaki Casado, Mark Bernal'ın sakatlıktan dönmesi ve orta sahada seçeneklerin artmasıyla önümüzdeki sezon şansının daha da azalacağını biliyor. Sözleşmesi Haziran 2028'e kadar sürüyor ve yüksek bir tazminat maddesi içeriyor. ancak şu anki piyasa değeri 20 milyon euro civarında ve bu rakam onu Premier Lig kulüpleri için gerçekçi bir hedef haline getiriyor.

Barcelona ise La Liga'nın talep ettiği mali dengeyi sağlamak için bu ayın sonuna kadar onun ayrılışını kesinleştirmek istiyor. Spor yönetimi kesin bir satışı tercih ediyor, ancak ikna edici teklifler gelmezse satın alma opsiyonlu kiralamaya da açık. Şu ana kadar masada herhangi bir teklif yok ve bu durum, son tarihin yaklaşmasıyla birlikte yönetimin endişesini artırıyor.

Dosya Jorge Mendes'in elinde. Ansu Fati'yi de temsil eden Portekizli menajer, önümüzdeki günlerde Fati'nin Monaco'ya transferini sonuçlandırmak için Barselona'ya gelecek ve bu ziyareti Casado'nun durumunu görüşmek için de değerlendirecek.

Mendes birden fazla cephede hareket ediyor: Suudi kulüpleri - başta Al Hilal olmak üzere - geçen sezondan beri ciddi ilgi gösterdi ve bazı maçlarına katıldı; Bayer Leverkusen onu yakından takip ediyor; İspanya'da ise Real Betis onu izliyor.

United, oyuncunun en çok tercih ettiği yer olmaya devam ediyor; düzenli süre ve kilit bir rol arayan Casado'yu İngiliz ligi cezbediyor, ancak oradan gelen ciddi tekliflere rağmen şu anda Suudi Arabistan'a transfer olma fikrini reddediyor.

Barcelona'da mesaj açık: Casado "dokunulmaz" oyuncular arasında değil ve geleceği belirsiz. Manchester'da mesaj daha da net: İzliyoruz, beğeniyoruz, ancak henüz çek yazmadık. İzleme ve teklif arasında kalan orta saha oyuncusu, gelecek sezonun Old Trafford'da mı, Bay Arena'da mı yoksa Camp Nou'nun gölgesinden uzak başka bir yerde mi başlayacağını belirleyecek olan Mendes'in aramasını bekleyerek tatilini geçiriyor.