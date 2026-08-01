Barcelona, gelecek sezon Katalan ekibinin hücum hattını sırtlayacak yeni bir forvet transferini bitirmek için yoğun çabalarını sürdürüyor. Arjantinli Julián Álvarez'i kadrosuna katmak için görüşmeler devam ederken, spor direktörü Deco'nun masasında alternatif isimler de öne çıkıyor.

İspanyol "AS" gazetesi, Portekiz ekibi Benfica'nın yıldızı Yunan forvet Vangelis Pavlidis'in, Álvarez transferinin çıkmaza girmesi halinde Katalan yönetiminin gündemindeki B planı seçeneklerinden biri olduğunu ortaya koydu.

Pavlidis'e olan ilgi, Ayak tarağında kırık nedeniyle 3 ila 4 ay arasında sahalardan uzak kalacak olan Ely Junior Kroupi'nin maruz kaldığı ağır sakatlığın ardından arttı. Bu durum, Barcelona'yı hücum hattını takviye etme konusunda acil bir zorunlulukla karşı karşıya bırakıyor.

Pavlidis kulübün öncelik listesinin başında yer almasa da, teknik özellikleri ve net gol yeteneklerinin yanı sıra diğer alternatiflere kıyasla nispeten düşük maliyeti, onu spor yönetimi için cazip bir seçenek haline getiriyor.

Transferin geleceği, hâlâ teknik direktör Hansi Flick'in güvenini kazanan Ferran Torres'in durumuna sıkı sıkıya bağlı. Kulüp sözleşmesini yenilemeye çalışıyor; ancak oyuncunun mevcut transfer döneminde olası ayrılığı, Deco'ya transfer piyasasında hareket etmek için daha geniş bir alan tanıyacak.

Pavlidis dikkat çekici bir gol istatistiğine sahip. 2024 yılında Hollanda kulübü AZ Alkmaar'dan 18 milyon euro karşılığında Benfica'ya katıldıktan sonra geçen sezon tüm kulvarlarda oynadığı 53 maçta 30 gol atıp 6 gol pası verdi.

27 yaşındaki oyuncu, bu hafta Avrupa Ligi eleme turları kapsamında İsviçre ekibi St. Gallen filelerine attığı dört golle konumunu güçlendirerek adını yeniden Avrupa'nın gündemine taşıdı.

Pavlidis, Camp Nou taraftarlarının hafızasında özel bir yere sahip. Geçen sezon Lizbon'da oynanan Şampiyonlar Ligi grup aşaması maçında Barcelona'ya karşı yalnızca 29 dakikada tarihi bir hat-trick yaparak Avrupa kupalarında Katalan ekibinin filelerine bunu başaran en hızlı oyuncu oldu. Buna rağmen heyecanlı geçen karşılaşmayı sonunda 5-4 kazanan taraf Blaugrana oldu.