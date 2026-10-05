Real Madrid Kadın takımının Camp Nou'da Barcelona karşısında 7-0 kaybettiği ağır yenilgi, kraliyet ekibinin geleceğiyle ilgili geniş bir tartışmayı başlattı. Bu yenilginin kulübün konumuna yakışmadığı değerlendirmesiyle sert eleştiriler gündeme geldi.

Gazeteci Roberto Gomez, "Radio Marca" aracılığıyla yaptığı açıklamada, Barcelona'nın bu ezici galibiyetinin Real Madrid için acı verici bir darbe olduğunu söyleyerek, yenilginin kulübü kadın takımı projesi konusunda iki seçenekten birini almaya itebileceğini belirtti.

Gomez, ilk seçeneğin, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in projeye olan hevesini kaybetmesi olduğunu ve bunun, kulübün son yıllarda yaşadığı gelişmeye rağmen kadın takımının serüvenini sona erdirebileceğini açıkladı.

İspanyol gazeteciye göre ikinci seçenek ise, köklü bir karar almak yerine takımı geliştirmeye çalışarak mevcut durumun sürdürülmesi. Ancak aynı zamanda iki kulüp arasındaki rekabetin artık rekabet açısından olumsuz boyutlar taşımaya başladığı konusunda uyardı.

Gomez şöyle konuştu: "Sportmenliği bir kenara bırakırsak, belki de dünyanın ve tarihin en iyi takımı olan Barcelona'nın üstünlüğünü bir kenara bırakırsak, bir miktar intikam, biraz rekabet ve büyük bir kin var. Ve bu, rekabet için son derece kötü bir durum."

Barcelona'nın attığı yedi gol, iki takım arasındaki kadın futbolundaki uçurum dosyasını yeniden açıyor; özellikle yenilginin Camp Nou sahasında ve büyük bir farkla gelmesi, Real Madrid projesini Katalan rakibine yaklaşabilme kapasitesi konusunda yeni bir sınavın karşısına çıkarıyor.