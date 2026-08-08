Los Angeles Galaxy, bugün cumartesi günü, Como ile olan macerasının sona ermesinin ardından eski Barcelona yıldızı Sergi Roberto ile bonservissiz transfer anlaşmasına vardığını açıkladı.

"Sport" gazetesi, Roberto'nun Los Angeles Galaxy ile 2028 yazına kadar geçerli olacak, bir sezonluk uzatma opsiyonlu bir sözleşme imzaladığını aktardı.

Resmi açıklamasında Amerikan ekibi, oyuncunun Barcelona ile yaklaşık 18 yıl süren başarılı kariyerine dikkat çekti.

Los Angeles Galaxy, Sergi Roberto'nun Barcelona'daki döneminde 25 kupa kazandığını vurguladı.

Los Angeles Galaxy Genel Menajeri Will Kuntz, kulübün resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Sergi Roberto liderlik, teknik kalite, taktiksel zeka ve şampiyonluk tecrübesinin bir karışımını beraberinde getiriyor; bunlar yalnızca çok az sayıda oyuncunun sahip olduğu özellikler."

Roberto, Los Angeles'ta eski Barcelona takım arkadaşı Riqui Puig ile yeniden bir araya gelecek. Puig şu anda diz çapraz bağ sakatlığından iyileşme sürecinin son aşamasından geçiyor.

Riqui ve Sergi Roberto, 2018-2022 yılları arasında Barcelona'da takım arkadaşıydı ve birlikte iki kupa kazanmayı başardılar.

Como'da ise Sergi Roberto iki sezon geçirdi ve Cesc Fabregas'ın çalıştırdığı takımın Avrupa kupalarına tarihi katılımında kilit bir rol oynadı.