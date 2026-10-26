Barcelona'nın eski yıldızı Fransız Samuel Umtiti, Real Madrid'e 2-1 kaybedilen gecede Lamine Yamal'ın performansından duyduğu hayal kırıklığını gizlemedi.

Yamal, yeni bir zorlu gece yaşadı. Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain karşısında, Barcelona'nın 4-2 kaybettiği maçta bir gol kaydetmesine rağmen hayal kırıklığı yaratan bir performans sergileyen İspanyol kanat oyuncusu, El Clasico'da da ikna edici bir performans ortaya koyamadı.

Foot Mercato sitesi, Umtiti'nin DAZN'e yaptığı ve Yamal'ın Real Madrid savunması karşısında yaşadığı zorluklara ışık tuttuğu açıklamaları yayımladı.

Umtiti şöyle konuştu: "Yamal'ı en iyi halinde görmedik. Burada futbolun ne kadar zor olduğunu, onun gibi bir oyuncu için bile ne kadar zorlu olduğunu anlıyoruz."

Sözlerine şöyle devam etti: "Real Madrid savunması, Lamine Yamal'ı tamamen etkisiz hale getirmeyi başardı."

Foot Mercato sitesinin editörleri, Marc Cucurella'nın savunmadaki sağlamlığı sayesinde tehlikesini tamamen sınırlamasının ardından Yamal'a 10 üzerinden 3 puan verdi; tıpkı Lucas Hernandez'in birkaç gün önce Paris Saint-Germain karşısında yaptığı gibi.