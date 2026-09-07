Barcelona'nın eski yıldızı futbolu bıraktığını açıkladı

Kanat oyuncusu Cristian Tello, en üst düzeyde 16 yıl süren kariyerinin ardından profesyonel futbolu bıraktığını, sosyal medya hesaplarında paylaştığı bir video aracılığıyla duyurdu. Videoda kariyerinin öne çıkan duraklarını hatırlatarak, bu süreçte kendisine eşlik eden herkese teşekkür etti.

Katalan "Sport" gazetesinin aktardığı mesajının başında Tello şunları söyledi: "Bugün, her futbolcu için o zor günlerden biri. Profesyonel futbola veda etme vakti geldi."

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Tello'nun kariyeri, özellikle Barcelona ile özdeşleşmişti. Kulübün akademisinde yetişen oyuncu, gelişim aşamalarında Damm ve Espanyol'dan da geçtikten sonra 2011-12 sezonunda Pep Guardiola yönetiminde A takıma yükselmişti.

Kanat oyuncusu, Katalan takımıyla 86 maça çıktı ve bu maçlarda 20 gol kaydetti. La Liga, Kral Kupası ve İspanya Süper Kupası'nı kazandıktan sonra Camp Nou'daki dönemi 2014 yılında sona erdi.

Tello daha sonra Porto ve Fiorentina'ya transfer oldu; ardından Real Betis kapısından İspanya'ya döndü ve burada 5 sezon geçirerek Kral Kupası'nı kazandı.

İspanyol oyuncu kariyerini daha sonra Los Angeles FC, Al-Fateh ve Al-Orobah ile sürdürdü; son deneyimini ise Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşadı.

16 yıllık profesyonellik

Tello, en büyük tutkusunu bunca yıl en üst düzeyde yaşayacağını hayal edemediğini itiraf ederek şunları söyledi: "Hayatta, sevdiğim şeyden en üst düzeyde 16 yıl boyunca keyif alacağımı asla hayal edemezdim."

35 yaşındaki oyuncu şöyle ekledi: "Kendimi gerçekten ayrıcalıklı görüyorum." Aynı zamanda kariyerinin zor anlardan da yoksun olmadığını, kendi ifadesiyle bu anların gelişmesine ve bugünkü kişiliğini oluşturmasına yardımcı olduğunu itiraf etti.

Tello şimdi rekabetten uzak yeni bir aşamaya başlıyor ve şöyle diyor: "Hayatımda yeni ve farklı bir aşama başlıyor; o rekabet etme arzusu olmadan, ama aynı mutlulukla."

Oyuncu, veda mesajının bir bölümünü ailesine ayırarak eşine ve iki kızına teşekkür etti ve şunları söyledi: "Onlar yanımda olmasaydı, tüm bunlardan bu kadar keyif alamayacağıma eminim. Bu hikâyenin tamamında benim itici gücümdüler."

Tello, mesajını profesyonel kariyerinin bir parçası olan tüm kulüplere teşekkür ederek tamamladı ve böylece futbol sahalarında 16 yıl süren yolculuğunun perdesini indirdiğini duyurdu.

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