Ronald Koeman, sezonun başında Barcelona tarafından nasıl kovulduğunun ayrıntılarını paylaştı.

Hollandalı teknik direktör, LaLiga'da Rayo Vallecano'ya 1-0 yenildikleri maçın ardından Ekim ayı sonunda Katalan kulübü tarafından görevden alındı.

Barca'yı dokuzuncu sırada bırakırken aynı zamanda ilk üç Şampiyonlar Ligi maçından ikisini de kaybettiler.

Ne söylendi?

Hollandalı TV şovu Hoge Bomen'e konuşan Koeman, kulüp başkanı Joan Laporta'dan kovulduğunu nasıl öğrendiğini açıkladı.

'Laporta beni nasıl kovdu?' dedi. 'Uçakta. Beni inciten şey, oyuncuların arkamızda oturmasıydı. Ben de onun yanına oturmak zorunda kaldım. Her zaman benim bir kulüp efsanesi olduğumu söyler. Kanıtla Öyleyse!'

Barcelona ile oyuncu olarak dört La Liga şampiyonluğu kazanan Koeman, Ağustos 2020'de önceki kulüp başkanı Josep Maria Bartomeu tarafından göreve getirilmişti.

Koeman, 12 ay önce başkanlığı devralan Laporta'nın altında asla rahat hissetmediğini öne sürdü.

Koeman, "Laporta'nın teknik direktörü olmadığımı hemen anladım" dedi.

"Beni seçmedi. Xavi'ye verdikleri süreyi bana vermediler.

"Sonra bana binlerce kez tecrübesiz olduğu için onu asla seçmeyeceğini söyledi. Ancak takımın şimdi daha iyi olmasına sevindim."

Barcelona, yeni patronu Xavi yönetimindeki 15 lig maçında sadece bir kez kaybetti ve yedi maçta altı galibiyetin ardından sıralamada üçüncü sıraya yükseldi.

Ocak ayında Ferran Torres, Dani Alves, Adama Traore ve Pierre-Emerick Aubameyang ile güçlenen Barca, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray ile çeyrek finale çıkma mücadelesi veriyor.

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