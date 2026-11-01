Barcelona'nın eski sözcüsü: Kupalardaki 13-5'lik sonuç Real Madrid'in boğazını sıkıyor

Barcelona başkanlığına geçmişte aday olan ve kulübün eski sözcüsü Toni Freixa, Katalan ekibinin Paris Saint-Germain ve Real Madrid karşısında aldığı iki yenilginin yarattığı yankıları küçümseyerek, uzun bir sezonda iki güçlü takıma kaybetmenin doğal olduğunu belirtti; her tökezlemeyi bir krize dönüştürmeye ya da takımın geleceğiyle ilgili karamsar anlatıları beslemeye karşı uyardı.

Freixa, Katalan "Sport" gazetesindeki yazısında, Barcelona'nın La Liga'daki rekor başlangıcının belki de haklı sınırlarını aşan bir coşku havası yarattığını söyledi; ancak takımın seviyesini yeniden yakalayabilecek ve sezon içinde gücünü yeniden kanıtlayabilecek kapasiteye sahip olduğunu vurguladı.

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Yazar, geçen sezon Barcelona'nın başına gelenleri örnek gösterdi: Kendi sahasında Paris Saint-Germain'e yenildiği, Sánchez Pizjuán'da Sevilla karşısında 4-1 kaybettiği, Girona'yı son dakikada bulduğu golle 2-1 zorlukla yendiği ve ardından Santiago Bernabéu'da Real Madrid'e yenildiği günleri.

Ayrıca 2024-2025 sezonunda "kirli kasım" olarak bilinen döneme de dikkat çekti; bu, Barcelona'nın Real Sociedad'a yenildiği, Celta Vigo ile berabere kaldığı, ardından kendi sahasında Las Palmas, Leganés ve Atlético Madrid karşısında üst üste 3 yenilgi aldığı sırada teknik direktör Hansi Flick'in o dönem kullandığı ifadeydi.

Freixa, Barcelona'nın bu zorlu dönemlerin ardından, iki sezon boyunca kazanılması mümkün olan altı yerel kupadan beşini elde etmeyi başardığına değinerek, tökezlemelerin mutlaka bir kriz anlamına gelmediğini, takımın bunları aşıp galibiyetlere dönebilecek güçte olduğunu vurguladı.

"Kıyamet anlatıları"

Barcelona başkanlığının eski adayı, her yenilgiyi bir felakete dönüştüren ve kulüp hakkında kıyamet anlatılarını besleyen kişilere eleştiriler yöneltti; bunun ardında Barcelona'nın son yıllardaki tarihi üstünlüğüyle bağlantılı saiklerin yattığını belirtti.

Son 12 sezonda Barcelona'nın yedi La Liga ve altı Kral Kupası kazandığını, rakiplerinin (Real Madrid) ise dört lig ve bir kupa elde ettiğini söyleyerek, bu dönemdeki kupa farkının (13-5) beyazlı kampı boğduğunu ve "bu sezon aranın daha da açılması ihtimali karşısında yaşadıkları paniği açıkladığını" ifade etti.

Freixa, kendi ifadesiyle bazı tarafların işleri ters yöne itme çabalarına rağmen, Barça'nın bir süredir çok iyi bir iş çıkardığını ve bunu bu sezon da kanıtlamaya devam edeceğini vurgulayarak sözlerini tamamladı.