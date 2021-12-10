Barcelona'nın eski sol beki Junior Firpo: Ronald Koeman bana yalan söyledi!

Leeds United'ın sol beki Junior Firpo, Barcelona'nın eski teknik direktörü Ronald Koeman'ı,

Camp Nou'da geçirdiği süre boyunca kendisine ve diğer takım arkadaşlarına karşı saygısızlık yaptığı gerekçesile kınadı.

Ağustos 2019'da Real Betis'ten Barcelona'ya transfer olan Firpo, Katalan deviyle 41 maça çıkmış ve iki gol atmıştı.

Yetenekli bek, Koeman'ın 2020-21 sezonunda göreve gelmesiyle forma şansı bulamamaya başladı ve yaz aylarında Leeds'e 15 milyon sterlin karşılığında transfer oldu.

Ne söylendi?

Koeman, Firpo'nun gidişinden üç ay sonra kötü sonuçlar nedeniyle Barça tarafından görevden alındı ​​ve 25 yaşındaki futbolcu, Hollandalı hocayla ilgili sert konuştu.

SER Catalunya'ya demeç veren Firpo, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bir gün Koeman'dan, bana neden oynamadığımın açıklamasını istedim. Hoca, yalan söylemeye başladığında seni yanılttığını anlıyorsun. Günün sonunda sizi tekrar tekrar yanıltacaklarsa neden açıklama isteyip duruyorsunuz?

"Bana yalan söyledi çünkü sözleri anlamsızdı. Kötü antrenman yaptığımı ve oyuncu grubunu kötü etkilediğimisöyledi. Bunun gibi şeyler. O sırada kulüpte olan herhangi birine sorabilirsiniz. Onlar da benimle aynı fikirde olacaklar."

"Sadece bana değil, diğer oyunculara da saygısızlıkları vardı. Bir maçtan sonra, yedekler ertesi gün antrenman yaparken, Koeman'ın neden antrenma sahasında olmadığını asla anlayamayacağım. Biz antrenman yaparken o, ofisindeydi.

"Bir futbolcunun hocaya kendisini kanıtlayacağı tek yer antrenmanlardır. Oynamak zorunda olduğumu ve oynamak istediğimi kanıtlamam gereken gün, yedek oyuncuların çok çalıştığı maçtan sonraki gün… ve sen orada değilsin."

Barça, Koeman'dan sonra nasıl performans sergiledi?

Barça, kasım ayının başında Koeman'ın yerine kulüp efsanesi Xavi'yi getirmek için hızla harekete geçti.

Xavi, La Liga sıralamasında dokuzuncu sıraya düşen bir takımı devraldı ve ilk üç lig maçından ikisini kazandıktan sonra takımı 7. sıraya taşımayı başardı.

Ancak Barça, çarşamba günü Bayern Münih'e 3-0 yenilerek 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkamadı.

Katalan devi, şimdi UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

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